Hangi ülkede en çok hangi rüya görülüyor? İşte ülkelerin Google'da en çok arattığı rüyalar...

Rüya teorisyenleri uzun zamandır belirli coğrafyalarda yaşayan insanların benzer rüyalar görmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi. Mornings.co.uk tarafından yapılan bir araştırmaya göre , bilgilerin bulunduğu Google arama verilerinden elde edilen sonuçlara göre dünya genelinde en yaygın görülen rüyalar yılanlarla ilgili olanlar. Rüya yorumları, rüyada yılan görmenin gizli korkuları ve endişeleri temsil ettiğine inanıyor. Mornings.co.uk'deki veri görselleştirme ekibi rakamları eleyerek dünyanın her yerinde insanların en çok neyi hayal ettiğinin haritasını çıkardı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Rüyaların kaynağı kimileri için hala bir sır olarak kalsa da bazı rüyalar diğerlerinden daha yaygın. Aylık olarak Google araştırma verileine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak insanlar dişlerinin düştüğünü ve onları kaybettiklerini görüyor. Rüya yorumcularına göre, dişlerin düştüğünü görmek özgüven eksikliği veya başarısızlıklardan utanma anlamına geliyor. Dişlerin kaybedildiği rüyaları ise 19.400 arama ile yılanlar, 17.000 arama ile eski partner, 16.000 aramayla örümcekler, 14.000 aramayla tatil, 9.600 aramayla kovalamaca, 9.200 aramayla evlilik, 8.600 aramayla uçan canlılar ve 8.300 aramayla ayılar takip etti.

AVUSTRALYA

İnsan ömrünün yaklaşık üçte birlik kısmı uykuda geçiyor. Bu da insanlık için rüya görmenin önemini arttırıyor. Avustralya’da da ABD ve Kanada’da olduğu gibi insanlar rüyalarında genellikle diş hastalıklarıyla uğraşıyor. Bu ülkelerde rüysa dişi görmek uzmanlara göre, başkalarının eksiklerinin farkında olmasıyla birlikte ortaya çıkan endişeyi ifade ediyor. Diş hastalıklarını işaret eden rüyaları Avustralya’da 6.350 aramayla hamilelik, 1.500 aramayla timsahlar, 1.050 aramayla doğum, 700 aramayla kitaplar, 600 aramayla birinin öldüğüne şahit olma durumu, 350 aramayla kediler, 350 aramayla para ve yine 350 aramayla doğal afetler takip etti.

BİRLEŞİK KRALLIK

Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi Birleşik Krallık’ta yaşayan insanlarda yaygın olarak rüyalarında diş hastalıkları ve dişlerini kaybettiklerini görüyorlar. Google verileri baz alındığında Birleşik Krallık’ta yaşayan insanlar 41.100 aramayla en çok dişle alakalı rüyaların tabirlerini inceliyor. Dişle ilgili rüyaların ardından ise 3.500 aramayla yılanlar, 2.300 aramayla saçlar, 2.200 aramayla uçan canlılar, 1.800 aramayla cinsel temalar, 1.500 aramayla yangın, 1.400 aramayla doğum ve 1.200 aramayla örümcekler ile böcekler listedeki yerini aldı.

KANADA

Google’dan elde edilen verilere göre Kanada’da insanlar 19.300 aramayla en çok diş ve diş hastalıklarını içeren rüyalar görüyorlar. Popüler rüya temalarını içeren listede ise 2.600 aramayla arabalar, 1.700 aramayla yılanlar, 1.300 aramayla birinin öldüğünü görme durumu, 1.200 aramayla ağlamak, 1.000 aramayla uçan canlılar, 1000 aramayla hamilelik, 600 aramayla kasırga, 600 aramayla kediler ve 600 aramayla kovalanmak yerini aldı.

Dünyanın geneline bakıldığında ise durum biraz daha farkılılaşıyor. Kuzey Amerika’da genel olarak diş ve diş hastalıklarını içeren rüyalar görülürken Güney Amerika’da hayvanlar ve doğaya dair rüyalar yaygın. Avrupa’da bölgesel olarak hayvanlar, doğa, diş ve diş hastalıkları, para ve aileyi ilgilendiren rüyalar görülüyor. Orta Doğu ve Orta Asya’da ise hayvanlar, doğa ve aile temaları rüyaları süslüyor. Afrika’da diş ve diş hastalıkları, hayvanlar, doğa, para, aile, aşk ve ölüm temaları bulunuyor. Asya'nın geri kalanı ve Okyanusya’da ise hayvanlar ve doğa ile ölüm temaları bulunuyor. Türkiyede ise Google aramalarına göre insanlar daha çok yılanlarla ilgili rüyalar görüyorlar.



