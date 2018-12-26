Rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir? İşte hamile olduğunu gördüğünüz rüyaların tabirleri

Hayırlı olarak yorumlanan rüyalardan biri olan hamile olduğunu görmek bereket, kazanç, mutlu haber, izzet, şeref, başarı, çocuk, sürpriz ve menfaat gibi kelimelerle bağdaştırılır. Hamile olduğunu görmek rüyalarının tabirleri, rüyada kimin hamile olduğunu görmeye göre değişir. Ama genel anlamda yapılan yorumlar hayırlıdır. Mesela rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek hayır duaları alınacağına işaret sayılır. Rüyada hamile olduğunu görmek ve buna benzer rüyada birinin, arkadaşın, kardeşin, ablanın, annenin, yengenin, görümcenin, bir akrabanın veya eşinin hamile olduğunu görmek ne anlama geldiğini, rüya tabirlerini haberimizde derledik. Bunun gibi rüyada hamile olduğunu görmeniz ile alakalı yapılan tabirler ne şekilde değişmektedir haberimizde bulabilirsiniz. RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Bu rüya için yapılan yorumlar ağırlıkla iyi yöndedir. Rüya tabircileri, rüyada hamile olduğunu görmeyi hayırlı rüya olarak değerlendirir. Yakın bir zamanda sıkıntıların sona ermesi, beklenen mutlu bir haberin sonunda gelmesi, mal varlığına kavuşma ve sizden gizlenen bir konu hakkında bilgi sahibi olmak şeklinde yorumlanır. Olumlu olarak yapılan bu yorumların yanında hamilelik sırasında çekilen sıkıntılar gibi doğuma kadar bazı sıkıntıların habercisi olarak kabul edilir. Fakat bu sorunların üstesinden zamanla gelineceği anlamına gelir.

Rüyayı gören kişiye göre tabir değişmektedir. Rüya sahibi kadın ise, elde edilecek olan mala, rüyada hamile olduğunu gören kişi bir erkek ise; hüzün ve kedere işaret etmektedir. Diğer yandan erkeklerin rüyada hamile olduğunu görmesi; saklanan bir sırrın açığa çıkması ve bundan dolayı yaşanan utanç anlamına da gelmektedir. Rüyada hamile olduğunu gördüğünüz kişi kendiniz değil de bir başkası ise hamile olduğunu gördüğünüz kişiye yakınlığınıza, durumuna göre yorum değişmektedir. Rüyada annenin, kardeşin, ablanın, yengenin, bir akrabanın, bir arkadaşın, eşinin ve görümcenin hamile olduğunu görmek durumunda ne gibi yorum yapılıyor ne anlama geliyor, aşağıdaki başlıklar altında bulabilirsiniz. Ayrıca kaç aylık hamile olduğunu görmeye göre de değişen rüya tabirleri de haberimizin devamında yer almaktadır. RÜYADA ANNENİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada annenin hamile olduğunu görmek kalabalık ve eğlenceli bir mekâna gireceğine, üzüntülerin ve sıkıntıların yakında biteceğine, onu isyan noktasına getireceğine, düşmanlarımızı alt etmeye, yolculuğa çıkmaya, yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına, uzun zamandan beri kurulan hayallerin kısa süre içinde gerçekleştirileceğine, büyük atılımlar yapılacağına, yardım isteyen kişilere yardım edileceğine ve hayır duaları alınacağına yorulur.

Rüyada annesini hamile görmek, anne hayatta ise onunla ilgili güzel ve iyi haberler alınacağına, sevindirici gelişmelere, aile büyüklerinden kalacak bir mirasa yorumlanır. Annesini hamile olarak gören kişi tez zamanda çok sevineceği bir haber alır. RÜYADA BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada birinin hamile olduğunu görmek, yeni başlangıçlara yorumlanır. Hamile birini görmek kişinin yeni bir işe başlayacağına veya sektör değiştireceğine, büyük sorumluluklar alacağı bir mevkiye yükseleceğine de delalettir. Rüyada hamile olduğu kişi tanınıyor ise, o kimsenin çok başarılı bir yaşama sahip olacağına ve zenginliğine delalettir. Bazı yorumlara göre ise, bir bayanın hamile olduğunu görmek üzüntü verici olaylara tabir edilir. Aynı zamanda kötülüklerle karşılaşılacağı ve sıkıntılarla dolu bir hayatın çok yakında olduğunu da bildirir. Rüyada başkasının hamile olduğunu görmek, o kişinin bazı stresli ortamlarda bulunmasına ve sıkıntıya girmesine işarettir. Bu rüya, hamile olan kişi tanınıyorsa onun bazı dertlerinin olduğunu gösterir. Eğer o kimse tanınmıyorsa, rüya sahibinin yakında ihtiyacı olan bir insan ayardım etmesine veya sıkıntıda olan bir kimse ile sohbet edip onu teselli etmesine yorumlanmaktadır.

RÜYADA ARKADAŞININ HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada arkadaşının hamile olduğunu görmek, beklenmedik ani olaylara haber verdiği gibi, kişinin çok önceden tohumlarını ektiği bir durumun olgunluk kazandığını ve bugünlerde karşısına yeni bir fırsat olarak çıkacağını da bildirir. Yenilik anlamına da gelen rüya, işsizler için yeni bir iş şansı, bekarlar için bir evlilik teklifi anlamlarına da gelir. Gerçek hayatta da tanıdığı birinin hamile olduğunu gören kişiler için sevdiklerinden gelecek güzel, müjdeli bir evlilik, nişan veya doğum haberi olarak da yorumlanan rüya, genellikle kişiyi sevindirecek olumlu gelişmeler şeklinde yorumlanmalıdır. RÜYADA KARDEŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada kardeşini hamile olduğunu görmek hayallerine kavuşarak çok mutlu ve sevinçli bir hayata sahip olacağına, parasal olarak sıkıntı çeken kişilere yardım eli uzatılacağına, onlar nedeniyle aksilikler yaşayacağına, aksiliklerin son bulacağına, düşmanlarını yenecek, rakiplerini de alt etmek için ihtiyacı olan maddi güce, inanca ve cesarete sahip olacağına bu sayede saygınlığının artacağına, kendisi için hayırlı ve uğurlu olacak adımlar atacağına, sorunlarından ve borçlarından kurtulacağına, elindeki imkanların artacağına işarettir.

Rüyada erkek kardeşin hamile olduğunu görmek çok büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, sorunlarının çözülmesi ve borçlarının ödenmesi için bu kişiden yardım alınacağına, huzuru ve başarıyı yakalayamayacağına delalet etmektedir. RÜYADA ABLASININ HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada ablanın hamile olduğunu öğrenmek yanına kimseleri almadan yalnızca manevi hayatına yönelik iyileştirmeler yapacağına, zararlı bir alışkanlıkla boğuşulacak bir döneme girileceğine, daha aydınlık, güneşli ve güzel günler yaşayacağına, başına gelebilecek bütün kötü ve zarar verici olaylardan kendisini koruyacağına, rahatsızlık verici olaylardan uzak duracağına ve başına bela olabilecek şeylerden herhangi bir zarar görmeyeceğine, dertlerin ve sorunların biteceğine, rahatlığının yaşlılığında dahi bozulmayacağına, sıkıntıların ve dertlerin biteceğine, öz güveninin yerine geleceğine işarettir. RÜYADA AKRABANIN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada bir akrabanın hamile olduğunu görmek özellikle ticaretten yana hak ettiğini alamayacağına, hayatının belli bir rutine oturacağına, evinin bolluk ve berekete kavuşacağına, onunla ne kadar dost olmaya çalışsa da, aynı karşılığı alamayacağına, ancak bu kazanç ile çok zarar veren bir sorunun sona erdirileceğine, başka sorun varsa ortadan kaldırılacağına, çok büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşayacağına, büyük üzüntülere sebep olacağına, etrafında bulunan, kuyusunu kazmaya çalışan insanlardan uzak durması ve bu sıkıntıların ardından çok zengin olacağı bir döneme gireceğine, saç stilini ve giyim kuşamını değiştireceğine, güzel ve doğru işler yapacağına işaret eder.

RÜYADA GENÇ KIZIN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada genc kızın hamile olduğunu görmek kendisini yıpratacağına buna karşılık isteklerini yerine getiremeyeceğine, büyük sıkıntılar ve borçlarla boğuşmak zorunda kalacağına, çok büyük başarıların yakın zamanda elde edileceğine, uzun zamandan beri yapmak istediği bir işe gireceğine, büyük kazançlar elde edeceğine, hayalini kurduğu şeyleri yapmaya başlayacağına, ele geçen kısmetlerin ve fırsatların artacağına, hayatı boyunca şerefli bir insan olarak anılacağına, bol kazançlı bir işin başına geçileceğine, alınacak kararlar doğrultusunda büyük başarı sağlanacağına delalettir. RÜYADA YENGENİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada yengenin hamile olduğunu görmek dilediği gibi yaşayacağına, sorunlarını geride bırakıp huzurlu bir hayat süremeye çalışacağına ve neredeyse kendisi ile aynı yollardan geçmiş hayırlı bir kısmet ile dünya evine gireceğine, hiç olmadık bir sebepten ötürü parasal ve ruhsal zarara düşeceğine, beklenen kötü bir sürprize rağmen yola çıkılacağına, uzun süredir olmadığı kadar eğleneceğine, işlerinin günden güne daha iyi bir hal alacağına, çok büyük bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, hayallerini büyüterek, kendisine yeni hedefler belirleyeceğine, ticaretinin genişleyeceğine ve elinin her geçen gün bollaşacağına, üzücü olaylardan aile bireylerinin tamamının etkileneceğine ve uzun zamandan beri içinde bulunulan huzurlu ortamın yokolacağına delalet etmektedir.

RÜYADA EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, aile saadetine, yakında bir bebeğiniz olacağına veya eşinizle aranızda geçecek huzurlu zamanlara işaret eder. Bu rüya yakında ailece mutlu olacağınız bir haber alacağınız anlamına da gelmektedir. Rüyada eşinin ikiz çocuklara hamile olduğunu görmek, birden fazla nimete ve güzel habere, başınıza gelecek art arda iyilik ve güzelliklere işaret eder. Gerçek hayatta hamile olan eşinizin doğurduğunu görmek ise yakında sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olacağınız anlamındadır. Rüyada eşinin hamile olduğunu ve karnının büyüdüğünü gören kişinin eline bir miktar mal geçer. Bu rüya genellikle maddi zenginliğe delalettir. Rüyada Eşinin Erkek Bebeğe Hamile Olması Rüyada eşinizin hamile olduğunu ve erkek bebek doğuracağını görmeniz, büyük ve güzel bir havadis alacağınıza ve hemen olmasa bile hem sizi hem de ailenizi rahatlatacak güzel olaylarla karşılaşacağınıza delalet eder. Erkek bebek genellikle müjdedir. Bu rüyayı gören kişi, dünya hayatında neşeleneceği bazı olaylarla karşılaşır ve müjdeli haberler alır. Bu nedenle erkek bebeğe hamile olan eş, hemen olmasa bile zaman içinde çok mutlu olacağınıza ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza dalalet eder.

Rüyada Eşinizin Kız Çocuğuna Hamile Olması Kız çocuğu neşe ve mutluluktur. Dünya hayatının güzelliklerine ve eğlencesine, rahatlığa ve afiyete, sağlık içinde bulunmaya, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bu rüyayı gören kişi beklediği önemli bir olayda kendisini rahata ulaştıracak güzel haberler alır ve hayatında olumlu değişiklikler meydana gelir. Bazen de bu rüyayı gören kişinin gerçek hayatında da bir kız çocuğu olur. RÜYADA GÖRÜMCENİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada görümcenin hamile olduğunu görmek hayatının daha kolay, geçiminin de daha rahat bir hale geleceğine, diğer taraftan iş hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşanacağına, çok büyük miktarda kazanç elde edileceğine, üzerinde uzun zamandan beri kafa yorduğu bir çalışma sayesinde çok büyük maddi güce erişeceğine, işlerini kısa süre içinde ve sorunsuz olarak sonuçlandıracağına, yüreğindeki sıkıntılarından ve aşamadığı zorluklardan kurtulacağına, ağız tadı içinde ve afiyette yaşayacağına, sorunsuz, sakin ve huzurlu günler geçireceğine, çok sevineceği olaylar yaşayacağına, işlerinin yarıda kalacağına, bir arkadaşlığınızın iyi bir dostluğa dönüşmesine alamet eder.

RÜYADA KIZINI HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada kızını hamile görmek, kızınızın eğer evlenmeye müsait bir yaştaysa evlenip çoluk çocuğa karışmasına işarettir. Bu rüya bazen de ileride çocuğunuzun çok büyük bir makama geleceğine veya zengin bir koca bulacağına yorumlanmaktadır. Kızının hamile olduğunu ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini görmek, aile içinde sevince ve mutluluğa, her anlamda huzurlu ve güzel bir hayat sürmeye; kız çocuğu dünyaya getirmesi ise güzel bir haber almaya işarettir. Rüyada kızının 9 aylık hamile olduğunu görmek çok kısa bir sürede size ulaşacak önemli bir hadise anlamına gelmektedir. Kızın hamileliği bazı alimlere göre problem anlamına gelirken, doğurması ise sıkıntılardan kurtulmadır. BEKAR BİRİNİN RÜYASINDA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ Rüyada bekar insanın hamile olması büyük bir gelecek kısmeti kaçırmamaya ve hayattan zevk almaya, hayırlı olanı istemeye ve duaların kabul olmasına, sorunsuz bir hayat sürmeye delalet eder. Rüyada bekar insanın hamile olmasına dayanamamak ise aile içinde sıkıntıya ve anne babanın canını yakmaya, hata yapmaya yorumlanır.

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek kişinin hayatında aileyi aile yapan tüm değerlerin var olduğuna, kişinin en mutlu olduğu yerin ailesinin yanı olduğuna işarettir. KAÇ AYLIK HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEYE GÖRE RÜYA TABİRLERİ Rüyada bir aylık hamile olduğunu görmek hayırlı günler yaşayacağına, dost ve akraba yardımıyla hayra dönüştürüleceğine işarettir. Rüyada iki aylık hamile olduğunu görmek umutlarına, hayallerine kavuşacağına, muradına ereceğine, rakiplerine karşı fark atarak onları gerisinde bırakacağına tabir olunur. Rüyada üç aylık hamile olduğunu görmek zor bir durumun üstesinden gelineceğine, evlilik yolunda büyük bir adım atılacağına, kendisine ve ailesine yetecek kadar para sahibi olarak yaşayacağına, kazancını başkalarıyla da paylaşacağına, çirkin amellere, işinde yükseleceğine, düzenli bir gelir elde edeceğine bu sayede birikim yaparak, mal sahibi olacağına, çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlayacağına, eski neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine, bazı sorunları yüzünden kırıldığı kişiler ile arasını düzelteceğine rivayet eder.

Rüyada dört aylık hamile olduğunu görmek karşılaşılan bir tehlikenin ya da riskin sağduyu ve sükûnet sayesinde yok edileceğine, maddi ve manevi olarak çok büyük zararlara uğrayacağına, çok çabalamalarına, ısrarlarına ve diretmelerine rağmen iş hayatı ile ilgili birçok sorun yaşayacağına ve neredeyse iflasın eşiğine geleceğine yorulur. Rüyada beş aylık hamile olduğunu görmek hayatında çok büyük gelişmeler yaşayacağına, hiç bilmediği ve görmediği yerler gezip göreceğine inanılır. Rüyada 6 aylık hamile olduğunu görmek eğer rüyayı gören kişi bir bayansa o zaman rüya hayra yorumlanır. Rüya sahibinin yeni bir işe gireceğine, hayattaki bakış açısını artık değiştireceğine, yeni bir ev ve yeni bir okula delalet eder. Kişi geçmiş zamanda yapmadığı işleri şimdi teker teker yapacağına, geleceği düşünerek hareket edeceğine ve ailesinden uzak bir yerde yaşayacağına işaret eder. Rüyada yedi aylık hamile olduğunu görmek bir sebeple çok sıkıntı çekeceğine, rahatı kaçıracak bir dedikoduya konu olunacağına, deyim yerindeyse mutluluktan havalara uçacaklarına, uzun zaman önce tedavi edilmiş olan bir rahatsızlığın tekrar edeceğine, sürekli stres ve sinir içinde olacağına, sıkıntılarının yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına, sevdiği kişiler ile çok hayırlı çalışmalar gerçekleştireceğine, tecrübe sahibi bir kişinin yanında işe başlanacağına, başladığı bir işte sıkıntı çekeceğine, alın teri ile kazanılan paranın hayırlı bir iş için bir kenara konulacağına, hayali kurulan her şeye kavuşulacağına, sevilen kişilerden alınacak yardım ya da gelecek destekle yaşanan kötü durumların düzeltileceğine işarettir.