Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmenin tabiri

Rüyada deprem görmek rüya yorumcularına göre pek çok anlam içermektedir. Rüyada depremi hissetmek, depremde evinin yıkıldığını görmek gibi pek çok rüya türü sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle ülkemizde yaşanan depremlerin ardından pek çok kişi deprem ile ilgili rüyalar görmektedir. Peki, rüyada deprem görmek ne anlama gelir? İşte, yorumu!

RÜYADA DEPREM GÖRMEK

Rüyada deprem görmek pek hayırlı olarak tabir edilen bir rüya değildir. Bu rüyanın çeşitli zorlukların işareti olduğu düşünülmektedir. Özellikle kişinin yaşayacağı yer ve mekan değişikliği ile ilgili olabilir. Rüyada deprem olduğu görülen yer, kötü şeylerin yaşanacağı yer olarak yorumlanır. Tabii rüyadaki depremde yaşananlar da rüyanın nasıl yorumlanmasıyla ilgili önemli birer kriterdir.

RÜYADA ŞİDDETLİ ve BÜYÜK DEPREM GÖRMEK

Rüyada yaşadığı yerde çok büyük bir deprem olduğunu ve yerin tamamen sarsıldığını, büyük felaketin olduğunu görmek; kişinin yaşadığı yerde bazı fitne olaylarının baş göstereceğine ve bunun sonucunda da toplum olarak huzursuzluk ve sıkıntı ortamının oluşacağına işarettir. Bu rüya bazen de kişinin dikkat etmesine yönelik uyarıcı bir rüyadır.

RÜYADA DEPREMDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada Depremde Öldüğünü Görmek, rüyayı gören kişinin çok kötü olaylar yaşayacağına ve bu olaylardan dolayı büyük hasarlar göreceğine işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntılı ve zor zamanlar geçireceğine delalet eder.

RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK

Zafer adına her şeye katlanmayı göz almaya bu nedenle hedefler üzerinde yoğunlaşmaya, yorulmaya, ezilmeye, sıkıntı ve zorluk çekmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin bu zorlu mücadelede varlığını ispat ederek devamlılığı konusunda ne kadar kararlı olduğunu da göstermiş olacağına yorulur. Rüyada depremden kurtulan insanlar görmek, kalabalıkların toplanmasına ve deyim yerindeyse çevredekilerin seyre gelmesine neden olacak toplumsal bir vakanın gerçekleşmesi demektir.

RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI

Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ailesine daha fazla zaman ayırması ve bağlanması anlamına gelir.

