Rüyaları hatırlamak için ne yapılmalı? İşte rüyalarını unutanlar için öneriler

Yapılan bir araştırma rüyaları uyanmamızla birlikte sona erdiğinde hatırlayabildiğimizi ortaya koyuyor. Yani tüm çabanıza rağmen gördüğünüz rüyayı hatırlayamıyorsanız bu durum rüyanızın uyanmadan önce sonlanmış olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca gerçek hayatta olma ihtimali düşük rüyaların da hatırlanma olasılığı düşük oluyor. En çok hatırlanan rüyalarsa genelde kabuslar oluyor. Çünkü kabus görüldüğü anda beyin ve vücut pasif durumdan kurtuluyor ve yine kişi uyandığı için rüyada gördüklerini hatırlayabiliyor. Peki bu durum gerçekleşmediğinde rüyaları hatırlamak için neler yapabiliriz? İşte rüyalarınızı hatırlamanıza yardımcı olacak öneriler:

NOT DEFTERİ VE KALEM EN BÜYÜK YARDIMCINIZ OLACAK

Uyku sırasında gördüğünüz rüyaları hatırlayamama konusunda sıkıntı çekiyorsanız en büyük yardımcınız not defteri ve kalem olabilir.

İlk olarak uyumadan önce sigara, alkol, kahve gibi uyarıcı maddelerden uzak durun. Bunların yerine meyve suyu, süt ya da su için. Ayrıca yatağınızın baş ucunda not defteri ve kalem bulundurun.

İkinci olarak kendinizi gördüğünüz rüyayı hatırlamak istediğinize şartlandırıp öyle yatın. Ayrıca saatinizi kalkmak istediğiniz vakitten 15 dakika öncesine kurun.