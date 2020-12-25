Rüyada sivilce sıkmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada sivilce sıkmak, hayırlı gelişmeler, kazanç artışları ve gönül ilişkileri ile ilgili ipuçları veren rüyalardan birisidir. Görme biçimine göre yorumlarında farklılık görülen bu rüya neler anlatır? Ne anlama gelir? İşte detaylar... Rüyada Sivilce Sıkmak Rüyada sivilce sıkmak, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılar ile yüzleşmesi gerektiğinin habercisidir. Aile ve iş yaşamında var olan sıkıntıların sebeplerine inmenin ve çözmek için çaba sarf etmenin zamanı geldiğine işaret eder. Sıkıntıların kolaylık ile aşılacağına ve iş yaşamında başarılara imza atılacağına işarettir. İş yaşamında üzerine çalışılan bir proje ile adının duyurulacağına ve iş pozisyonunda yükselme yaşanacağına yorulur. Eğitim hayatında engeller ile karşılaşılacağına ancak bu engeller ortadan kalktıktan sonra büyük başarılar elde edileceğine delalet eder. Aile bireyleri ile yaşanan sıkıntılara aile büyükleri tarafından çözüm bulacağına ve dargınlıkların biteceğine işarettir. Rüya sahibi bekar bir kimse ise çok kısa zaman içinde hayırlı bir kişi ile tanışacağına ve evlilik hazırlıklarına girileceğine yorulur.

Aile bireylerine ve yakın dostlara güzel bir müjde verileceğine ve hane içinde mutluluk yaşanacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre ise düşünülmeden alınacak kararların ardından sıkıntılar yaşanacağına ve üstesinden zor gelineceğine işarettir. Stres ve endişe yaşanacak bir döneme girileceğine delalettir. Rüyada Küçük Sivilce Sıkmak Rüyada küçük sivilce sıkmak, rüya sahibinin iş yaşamında ufak tefek sıkıntılar ile karşılaşacağının habercisidir. Patronlar tarafından eleştiriye tutulacağına ve iş arkadaşlarının dedikodularını duyacağına işarettir. Eğer rüya sahibi dürüst davranır ve çaba sarf eder ise sıkıntılardan kolaylık ile kurtulacağına yorulur. Aile bireyleri ile dargınlıklar yaşanacağına ve yalnızlık hissedileceğine delalettir. Yalnız ve endişeli hissedilecek bir döneme girileceğine ancak sabırlı davranılır ise üstesinden gelineceğine işarettir. Sıkıntıların atlatılmasının ardından iş yaşamında küçük çaplı projelerde başarı sağlanacağına işaret eder. Maddi olanakların yavaş yavaş artacağına ve tutumlu davranılır ise doğru yatırımlar yapılabileceğine işaret eder.

Rüyada Kocaman Sivilce Sıkmak Rüyada kocaman sivilce sıkmak, rüya sahibinin maddi olarak zorluklar yaşayacağının habercisidir. İş yaşamında sıkıntılar ile mücadele edileceğine, işsiz kalınacağına ya da iş batırılacağına işaret eder. Büyük borçlar altında kalınacağına ve kimseden destek alınamayacağına delalettir. Aile bireyleri ile ters düşüleceğine, baba ile büyük kavgalar edileceğine ve mutsuz günler yaşanacağına işarettir. Uzun sürecek mutsuz günlerin ardından aile büyüklerinin destekleri ile sıkıntıların azalacağına ve az da olsa refaha kavuşulacağına yorulur. İş yaşamında ortaklıkların sona ereceğine ve güvenilen kişilerden zarar görüleceğine delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyada kocaman sivilce sıkmak ise iş yaşamında atılacak yeni adımların kazanç getireceğine ve iş çevresindeki makam sahibi kimseler tarafından destek görüleceğine işaret eder. Maddi kazancın artacağına ve hayat boyu maddi yönden sıkıntı yaşanmayacağına delalettir. Rüyada Memede Sivilce Sıkmak Rüyada memede sivilce sıkmak, sıkıntıların sona ereceğinin ve rahata kavuşulacağının habercisidir. Maddi kazancın birdenbire artacağına ve kolaylık ile harcama yapılabileceğine işaret eder. İş yaşamında beklenmedik gelişmeler olacağına ve iş pozisyonunda olumlu yönde değişiklikler yaşanacağına işarettir.

Ev ya da araç sahibi olunacağına ve eldeki gelirin yatırım yapmaya imkan sağlayacağına yorulur. Güzel işler yapılacağına ve helal rızık sahibi olunacağına delalettir. Rüya sahibinin düğün dernek sebebi ile uzun süredir görmediği aile bireyleri ile bir araya geleceğine ve hasret giderileceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada memede sivilce sıkmak ise aniden maddi kayıplar yaşanacağının ve harama karışılacağının habercisidir. İş yaşamında planlanan şeylerin gerçekleşmeyeceğine ve iş pozisyonunda olumsuz yönde değişiklikler yaşanacağına işarettir. Rüyada İltihaplı Sivilce Sıkmak Rüyada iltihaplı sivilce sıkmak, uzun süredir çözümü bulunamayan sıkıntıların tez vakitte aşılacağının habercisidir. İş ve eğitim yaşamında başarılara imza atılacağına ve adından söz ettirileceğine işaret eder. Terfi alınacağına ve makam sahibi olunacağına işarettir. Maddi kazancın artacağına ve refah içinde yaşanacağına yorulur. Aile bireyleri ile daha sık bir araya gelineceğine ve hayırlı gelişmeler olacağına işarettir. Eğitim yaşamında önemli projeler yürütüleceğine ve başarılı sonuçlar elde edileceğine delalettir. Bekar bir kimse ise dünyaevine gireceğine, evli bir kimse ise yakın zamanda hayırlı bir evlat sahibi olacağına işaret eder. Yakın çevrede dost görülen kişilerden kötü sözler işitileceğine ve o kişilerden uzaklaşılacağına delalet eder. İş yaşamında düşman kimseler ile rekabet edileceğine ve üstesinden gelineceğine işarettir.