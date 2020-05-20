Rüyalar ile alakalı ilk kez duyacağınız bilgiler! Meğer rüya sırasında...

Yazılı kaynaklarda bir araştırma alanı olarak rüya kavramına ilk kez 1653 yılında rastlıyoruz. Günümüz modern bilimindeki anlamıyla ise ilk kez 20. yüzyılda REM'in keşfiyle rüya araştırmaları hız kazanıyor. O günden bu zamana kadar rüyaları açıklığa kavuşturmak için pek çok deney ve araştırma yapılsa da rüyalar tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değil. Pek çok farklı bilim insanının rüyalar hakkında çeşitli varsayımları var. Rüyaların anlamı ya da ortaya çıkış sebebi kesin olarak bilinemese de bu varsayımlar sayesinde rüyalar hakkında bazı bilgiler öğreniyoruz. İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler!

1) HIZLI GÖZ HAREKETİ

Uykunun rüya görülen kısmı, REM olarak bilinir. Hızlı göz hareketi anlamına gelen bu terim, ismini uyku halinde hızlıca hareket eden gözlerden alır. Bir teoriye göre REM uykusunda gördüklerimizi hatırlarız. Yapılan bir deneye göre de REM uykusu esnasında uyandırılan denekler rüya gördüklerini söyler. Normal bir uyku halinde her 60-90 dakika arasında bir REM dönemi yaşanır. Bu REM süresi yaklaşık 20 dakikadır. Yani ortalama günde 2 saat, hayatımız boyunca ise 6 yıl rüya görürüz.