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Rüyalar ile alakalı ilk kez duyacağınız bilgiler! Meğer rüya sırasında...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Rüyalar, insan hayatının en merak edilen unsurlarından birisi olabilir. Tarih boyunca çeşitli dinlerin ve kültürlerin etrafında yorumlanan rüyalar, günümüzde bilim insanları tarafından bilimsel metotlarla incelenip araştırılıyor. Bu araştırmalar bize rüyalarımız hakkında ilginç bilgiler veriyor. Gelin rüyaların bilinmezliğine doğru ufak bir yolculuğa çıkalım...

Rüyalar ile alakalı ilk kez duyacağınız bilgiler! Meğer rüya sırasında...

Yazılı kaynaklarda bir araştırma alanı olarak rüya kavramına ilk kez 1653 yılında rastlıyoruz. Günümüz modern bilimindeki anlamıyla ise ilk kez 20. yüzyılda REM'in keşfiyle rüya araştırmaları hız kazanıyor. O günden bu zamana kadar rüyaları açıklığa kavuşturmak için pek çok deney ve araştırma yapılsa da rüyalar tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değil. Pek çok farklı bilim insanının rüyalar hakkında çeşitli varsayımları var. Rüyaların anlamı ya da ortaya çıkış sebebi kesin olarak bilinemese de bu varsayımlar sayesinde rüyalar hakkında bazı bilgiler öğreniyoruz. İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler!

1) HIZLI GÖZ HAREKETİ

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Uykunun rüya görülen kısmı, REM olarak bilinir. Hızlı göz hareketi anlamına gelen bu terim, ismini uyku halinde hızlıca hareket eden gözlerden alır. Bir teoriye göre REM uykusunda gördüklerimizi hatırlarız. Yapılan bir deneye göre de REM uykusu esnasında uyandırılan denekler rüya gördüklerini söyler. Normal bir uyku halinde her 60-90 dakika arasında bir REM dönemi yaşanır. Bu REM süresi yaklaşık 20 dakikadır. Yani ortalama günde 2 saat, hayatımız boyunca ise 6 yıl rüya görürüz.

2) GÜNLÜK YAŞANTIMIZ RÜYALARIMIZI ETKİLİYOR

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Rüyalarla yaşantılar arasında ilginç bir paralellik bulunur. Rüyanızda, gerçek hayatınızda tanıdığınız kişileri ya da bulunduğunuz mekanları görebilirsiniz. Genel olarak rüyalar anlamsız gibi görünse de üzüntü, sevinç ve öfke durumları uykunuzu etkileyebilir. Hasta olan bireyler, özellikle yüksek ateşli bir halde olduklaırnda son derece gerçekçi rüyalar görebilirler. Aynı zamanda izlediğiniz bir görselden etkilenmeniz de mümkün. Özellikle çocukların izledikleri şeylerden daha çok etkilendiğini biliyoruz. Video oyunları ya da filmler onların hayal dünyasında yer ediniyor. Bu durum da gece rüyalarına yansıyabiliyor.

3) KÖRLER DE RÜYA GÖREBİLİR

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Görme engelli kişiler de rüya görür. Doğuştan kör olan insanlar hiçbir görsel imaj görmeseler de; ses, koku, dokunma gibi duyularla alakalı rüya görebilirler. Sonradan görme engelli olanlar ise daha önceki gördüklerine dayanan rüyalar görebilir.

4) ORTAK GÖRÜLEN RÜYALAR

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Tam olarak aynı rüyanın iki kişi tarafından görülmesi mümkün olmasa da pek çok kişinin gördüğü ortak rüya temaları vardır. Örneğin; uçmak, bir yerden aşağı düşmek, ciddi bir mekanda çıplak ya da pantolonsuz kalmak ve bir kişi tarafından kovalanmak ortak görülen rüyalara örnek olabilir. Ergen bireylerin sıklıkla cinsellikle alakalı rüyalar görmesi de bu duruma örnek gösterilebilir. Kendini hamile olarak görme durumu ise kadınlar arasında yaygın bir rüya temasıdır.

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