Rüyalarınızı kontrol edebileceğinizi biliyor musunuz? Lüsid rüya nedir? Rüyalar nasıl kontrol edilebilir?

Her gün bambaşka bir ruh haliyle uyandığınız oldu mu? Normal uykuda gördüğümüz rüyalarımızda genellikle bizim seçemediğimiz, kontrol edemediğimiz, gerçekmiş gibi hissettiren ve sevmesek bile içinden çıkamadığımız olayların arasında buluruz kendimizi. Peki ya hiç başınıza, uykuda ve rüyanızın içindeki olayları yaşarken rüyada olduğunuzun bilincinde olma durumu geldi mi? Lucid Dream (Lüsid rüya) ise tam olarak bu olayı ifade ediyor. Başka bir ifadeyle rüya gördüğünüz sırada bunun bilincinde olma halidir.

LUCID DREAM (LÜSİD RÜYA) NE DEMEKTİR?

Lucid kelime anlamıyla “berrak, anlaşılır, aklı başında ve açık” manasına gelir. Lüsid rüya en genel anlamıyla rüyada olduğunun farkına varma halini ifade eder.

Uyandığınızda gerçekmiş gibi algıladığınız rüyalar olmuştur. Çevrenizdekilere “o kadar gerçekti” diye bu rüyaları pek çok kez anlatmışsınızdır. İşte bu gerçeğe yakın rüyaları insanlar “REM” evresinde görür. Bu evre uykunun en derin noktasıdır. Bu derin uyuma halinin aksine kalp atışları ve nefes alışverişi hızlanır. Hatta beyin her zamankinden daha aktif bir şekilde çalışmaya başlar. En heyecanlı yerinde ise rüyada olduğunuzu anlamanızı sağlayan bir detay ortaya çıkar. Rüyada olduğunuzu fark ettiren bir detaya örnek verecek olursak ise; kaybettiğiniz bir yakınınızın kanlı canlı görmeniz gibi. O noktada "bu işte bir terslik var" dersiniz ve beyninizin mantık bölgesi bu işe el atarak size rüyada olduğunuzu fark ettirir.