Rüyalarınızı kontrol edebileceğinizi biliyor musunuz? Lüsid rüya nedir? Rüyalar nasıl kontrol edilebilir?

Uyandığınızda gerçekmiş gibi algıladığınız rüyalar olmuştur. Çevrenizdekilere “o kadar gerçekti” diye bu rüyaları pek çok kez anlatmışsınızdır. İşte bu gerçeğe yakın rüyaları insanlar “REM” evresinde görür. Bu evre uykunun en derin noktasıdır. Bu derin uyuma halinin aksine kalp atışları ve nefes alışverişi hızlanır. Hatta beyin her zamankinden daha aktif bir şekilde çalışmaya başlar. En heyecanlı yerinde ise rüyada olduğunuzu anlamanızı sağlayan bir detay ortaya çıkar. Rüyada olduğunuzu fark ettiren bir detaya örnek verecek olursak ise; kaybettiğiniz bir yakınınızın kanlı canlı görmeniz gibi. O noktada "bu işte bir terslik var" dersiniz ve beyninizin mantık bölgesi bu işe el atarak size rüyada olduğunuzu fark ettirir.

Her gün bambaşka bir ruh haliyle uyandığınız oldu mu? Normal uykuda gördüğümüz rüyalarımızda genellikle bizim seçemediğimiz, kontrol edemediğimiz, gerçekmiş gibi hissettiren ve sevmesek bile içinden çıkamadığımız olayların arasında buluruz kendimizi. Peki ya hiç başınıza, uykuda ve rüyanızın içindeki olayları yaşarken rüyada olduğunuzun bilincinde olma durumu geldi mi? Lucid Dream (Lüsid rüya) ise tam olarak bu olayı ifade ediyor. Başka bir ifadeyle rüya gördüğünüz sırada bunun bilincinde olma halidir.

RÜYALARINIZI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

Rüyada olduğunuzu fark ettikten sonra artık bilinçaltınız ve yaratıcılığınız devreye girer. Bu noktada aslında rüyanın kontrolü sizin elinizdedir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

Çeşitli yöntemler olmasına rağmen, temel olarak iki tane alışkanlık edinmeniz gerekmektedir. Başucunuzda bir günlük bulundurun ve her gördüğünüz rüyayı unutmadan bir an evvel not edin. Bu alışkanlık rüyalarınızı daha iyi hatırlamanıza yardımcı olacaktır, aynı zamanda da genel olarak gördüğünüz şeyleri fark edip, bir daha aynı şeyi gördüğünüzde rüyada olduğunuzun farkına varmanızı sağlayacaktır.