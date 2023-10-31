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    4. Rüyasında yardım istedi! Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını elleriyle kazıp kafatasını çaldı

    Rüyasında yardım istedi! Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını elleriyle kazıp kafatasını çaldı

    31.10.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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    15 yaşındaki bir kız rüyasında diri diri gömüldüğünü söyleyerek yardım isteyen bir adamın mezarını kazdı. Brezilya'da yaşanan olayda mezardan çıkartılan kişinin altı kişinin ölümüne neden olan bir tecavüzcü olduğu belirtildi.

    Rüyasında yardım istedi! Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını elleriyle kazıp kafatasını çaldı

    Brezilya'da yaşanan bir olay kısa sürede ülkenin gündemine yerleşerek dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız 21 yaşındaki erkek arkadaşından onu Cocalzinho de Goiás Mezarlığı'na götürmesini istedi. Lázaro Barbosa de Sousa'nın gömüldüğü yere giden 15 yaşındaki kızı mezarı elleriyle kazdı.

    SERİ KATİLDİ

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    Sousa, iki yıl önce Brezilya'da bir cinayet serisi sırasında altı kişinin canına kıydı. 32 yaşındaki tecavüzcü Cláudio Vidal ve iki oğlunu öldürdü. Daha sonra Vidal'ın 43 yaşındaki karısı Cleonice Marques'i kaçırdı ve onu da öldürdü. 9 Temmuz 2021'de eski kayınvalidesinin evinin önünde polis tarafından vurularak öldürüldü. Katilin ailesinin haftalar sonra cesedini Cocalzinho de Goiás Mezarlığı'na gömdüğü bildirildi.

    YARDIM İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

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    Müfettiş Rafhael Neris gazetecilere, adı yetkililer tarafından açıklanmayan 15 yaşındaki kızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden sonra onu takip etmeye karar verdiklerini söyledi. Yetkililere göre Sousa'nın kafatası olaydan sonra çalınmıştı. Vücudunun geri kalan kısmının sağlam kaldığı anlaşıldı. Sanık, rüyasında katilin hala hayatta olduğunu ve "yardımına ihtiyacı olduğunu" gördükten sonra cesedi mezardan çıkardığını itiraf etmişti.

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    Brezilya mezar rüya

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