Rüzgara Bırak ne zaman? Barış Arduç ve Hande Erçel afişi paylaştı, yorum yağdı

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu Rüzgara Bırak filminin afişi yayınlandı.

RÜZGARA BIRAK NEREDE?

Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. Hande Erçel filmin afişini paylaşınca yorumlar da gecikmedi. Hande Erçel ve Barış Arduç'u afişte görenler "Çok yakıştılar", "Süper ikili", "Şimdiye kadarki en güzel çifti" yorumlarında bulundu.

Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtken “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.”

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Filmin hikayesi ise kısaca şöyle:

Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadırlar. Şirketin varlığının devamı; Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır.Her şeyi ile şehirli Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?