Rüzgarın Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikayesi ne? Rüzgarın Oğlu filmi kaç yılında çekildi? Tv'de ilk!

Rüzgarın Oğlu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Gelecek vadeden bir Siyah Amerikalı koşucu olan Jesse Owens'in yaşadıkları filmin konusu oluşturuyor. Rüzgarın Oğlu bu akşam TRT1'de izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Rüzgarın Oğlu ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilen detaylar...

RÜZGARIN OĞLU KONUSU NEDİR?

Gelecek vadeden bir Siyah Amerikalı koşucu olan Jesse Owens, Beyaz sporcuların ırk ayrımcılığına ve hakaretlerine rağmen Ohio Eyalet Üniversitesi'ne devam ediyor. Owens'ın muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanan ancak formu ve tekniği üzerinde çalışması gerektiğine inanan koç Larry Snyder'ın dikkatini çekiyor. Snyder, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak kadar iyi olduğunu söylediğinde, Owens ilgilenir, ancak Nazi Almanya'sındaki ırkçı propaganda nedeniyle tereddüt eder. ABD Olimpiyat Komitesi, Almanya'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Olimpiyatları boykot etmeyi zaten düşünüyor, ancak Nazi yetkilisi Joseph Goebbels, herhangi bir ırktan yabancı sporcunun yarışmasına izin vereceklerine dair kişisel güvence verdiğinde ve propagandalarını dizginleyeceğine söz verdiğinde katılmayı kabul ediyor.

Owens, kız arkadaşı Ruth'u ve genç kızını desteklemek için mücadele ederken, bir benzin istasyonunda işe girer ve işi eğitime olan bağlılığıyla çeliştiğinde Snyder'ı üzer. Snyder, Owens'ın bakması gereken bir ailesi olduğunu öğrendiğinde, ona görünmeyen bir iş bulur ve koşmaya odaklanmasını sağlar. Owens, aralarında Snyder'ın da bulunduğu birçok rekoru kırmaya devam eder ve yeni keşfettiği şöhretiyle dikkatini çektiği bir kadınla ilişkiye başlar. Ruth onu bir dava ile tehdit ettiğinde, Owens'ın dikkati dağılır ve koşucu Eulace Peacock'a karşı bir yarışı kaybeder. Owens, Ruth'u onunla evlenmeye ikna ederek barışmak için geri dönmeye karar verir. Olimpiyatlar yaklaştıkça, NAACP ondan siyasi nedenlerle Berlin'e gitmemesini ister. Owens çelişkilidir, ancak Peacock onu Nazi ırk ideolojisine meydan okumak için rekabet etmeye çağırır.

Owens, Berlin'de 100 m'de ilk altın madalyasını kazandı, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Avery Brundage tarafından Adolf Hitler'in tebriklerini almak için getirildiğinde, Şansölye'nin trafikten kaçınmak için stadyumu erken terk ettiği söylendi. Brundage, Goebbels'i Hitler'in tüm kazananları tebrik etmesi ya da hiçbirini tebrik etmemesi gerektiği konusunda uyarır ve Goebbels, Hitler'in "bu" ile ortaya çıkmayacağını söyler.

Owens, Alman rakibi Luz Long'un beklenmedik bir şekilde ona tekniği hakkında ipuçları vermesinden sonra geniş atlama için hak kazandı. Owens bir madalya daha kazanır ve Luz herkesin önünde elini sıkar ve ulusal politikayla ilgili endişelerini özel olarak ifade ederek bir zafer turu için ona katılır. Owens, 4 x 100 m bayrak yarışında dördüncü ve son madalyasını kazandı ve Goebbels tarafından, Brundage'ın oyunlardan önce Nazilerle girdiği bir iş anlaşması yüzünden bir skandalı önlemek için bunu yapmaya ikna eden Brundage tarafından kesilen iki Yahudi Amerikalı sporcunun yerini aldı. Yönetmen Leni Riefenstahl, Goebbels'in emirlerine karşı olayı filme alıyor, ardından Owens'tan bir sonraki filmi Olympia için birkaç kare daha çekmek için madalyalı geniş atlayışını tekrarlamasını istiyor.

RÜZGARIN OĞLU OYUNCULARI

Stephan James, Jesse Owens rolünde

Jason Sudeikis, Larry Snyder rolünde

Jeremy Irons, Avery Brundage rolünde

Carice van Houten, Leni Riefenstahl rolünde

William Hurt, Jeremiah Mahoney rolünde

Shanice Banton, Ruth Solomon-Owens rolünde

Amanda Crew Peggy rolünde

Jeremy Ferdman, Marty Glickman rolünde

Joseph Goebbels rolünde Barnaby Metschurat

Chantel Riley Quincella rolünde

David Kross, Carl "Luz" Long rolünde

Glynn Turman Harry Davis rolünde

Jonathan Aris Arthur Lill rolünde

Shamier Anderson, Eulace Peacock rolünde

Tony Curran, Lawson Robertson rolünde

Nicholas Woodeson Fred Rubien rolünde

Giacomo Gianniotti, Sam Stoller rolünde

Dave Albritton rolünde Eli Goree

Anthony Sherwood, Rev. Ernest Hall rolünde

Jon McLaren Trent rolünde

Tim McInnerny General Charles rolünde

Vlasta Vrána Aziz John rolünde

Adrian Zwicker Adolf Hitler rolünde

Jonathan Higgins Dean Cromwell rolünde

Karl Graboshas Adolf Dassler rolünde

Arthur Holden, Rudolf Dassler rolünde

Anian Zollner Hans von Tschammer rolünde

RÜZGARIN OĞLU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler 24 Temmuz 2014'te Montreal, Kanada'da başladı. Film 2016 yılında vizyona girdi.



