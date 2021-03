Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci’den ilk kare geldi

Adam Driver ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaşacağı House of Gucci filmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini anlatacak. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “kara dul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

"House of Gucci", Sara Gay Forden romanı 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Delness, Glamour ve Greed'den uyarlandı. Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmde Adam Driver ve Lady Gaga'nın yanı sıra Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Camille Cottin gibi isimler de yer alıyor. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi bekleniyor.

Merakla beklenen filme dair ilk fotoğrafı Lady Gaga, Twitter hesabından paylaştı. House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) adlı filmin çekimleri İtalya'nın Milano kentinde sürüyor.