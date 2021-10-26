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Ryan Gosling, Margot Robbie’nin partneri olmaya hazırlanıyor! Barbie filminde Ken’i canlandıracak

26.10.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarı animasyon yarı gerçek zamanlı olarak çekilecek olan Barbie filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Margot Robbie’nin Barbie rolünü üstlendiği filminde Ken karakteri için Ryan Gosling ile anlaşıldı. Gosling’in Ken rolü için imza aşamasına geldi.

Ryan Gosling, Margot Robbie’nin partneri olmaya hazırlanıyor! Barbie filminde Ken’i canlandıracak

2016 yılından beri hayat geçirilmesi planlanan Barbie filmi için yeniden çalışmalar başladı. Suicide Squad, Dreamland, Ben Tonya gibi filmlerle yıldızı parlayan Margot Robbie'nin ikonik oyuncağa hayat vereceği film için Ryan Gosling ile görüşmeler son noktaya geldi. İki kez Oscar adayı olan oyuncu, aynı zamanda senaryoyu Noah Baumbach'la birlikte yazan Greta Gerwig'in yöneteceği Warner Bros ve Mattel filminde Ken karakterini canlandırmak için imza aşamasında.

Temmuz ayında, Barbie"nin 2023'ün başlarında WB'nin Londra'daki Leavesden Stüdyolarında prodüksiyona başlayacağı ve 2023'ün sonlarında sinemalarda gösterime gireceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Ryan Gosling
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