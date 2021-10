Ünlü oyuncu Kristen Stewart, kendisini sert eleştirdi: Toplasan 5 iyi filmim var

Yeni projesi Spencer için Prenses Diana olmaya hazırlanan Kristen Stewart, kendi sinema kariyeri için çarpıcı bir açıklamada bulundu. 31 yaşındaki Amerikalı yıldız, The Sunday Times’a verdiği röportajda, “45 ya da 50 filmim içinde muhtelemen gerçekten iyi olan beş filmim vardır. Bunlar baştan sonra iyi işler” diye konuştu.

EN İYİ FİLMLERİNİ AÇIKLADI

Stewart, en iyi filmlerini Personal Shopper ve Clouds of Sils Maria olarak adlandırdı. Her iki film de Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas imzalısını taşıyor. Stewart, 2015'te Clouds of Sils Maria filmindeki performansıyla beğeni topladı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu.

“PİŞMANLIK DUYUYORUM”

Oliver Assayas imzasına sahip olan filmlerini sevdiğini dile getiren Stewart, “Film listeme bakıyorum, çok az ve çok nadir yapmışım. Filmlerimden pişmanlık duyduğumu söylemeye çalışmıyorum. Birkaç filmimden dolayı pişmanım, sonuçlarından dolayı değil ama eğlenceli olmadıkları için pişmanım. En kötüsü, bir şeyin ortasındayken, muhtemelen onun kötü bir film olacağını bilmek ama bitene dek desteklemek” diye konuştu.

Kötü olarak nitelendirdiği filmlerinin adlarını söylemeyen Stewart, “Bir filmin ortasındayken bırakamazsınız” diye ekledi.