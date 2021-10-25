Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ünlü oyuncu Kristen Stewart, kendisini sert eleştirdi: Toplasan 5 iyi filmim var

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, kendisini sert eleştirdi: Toplasan 5 iyi filmim var

25.10.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twilight (Alacakaranlık) serisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kristen Stewart, Prenses Diana’yı canlandırdığı Spencer filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu sinema kariyeri hakkında herkesi şaşırtacak bir itirafa imza attı. Stewart, “ 45 ya da 50 filmim içinde muhtemelen gerçekten iyi olan 5 filmim vardır” dedi.

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, kendisini sert eleştirdi: Toplasan 5 iyi filmim var

Yeni projesi Spencer için Prenses Diana olmaya hazırlanan Kristen Stewart, kendi sinema kariyeri için çarpıcı bir açıklamada bulundu. 31 yaşındaki Amerikalı yıldız, The Sunday Times’a verdiği röportajda, “45 ya da 50 filmim içinde muhtelemen gerçekten iyi olan beş filmim vardır. Bunlar baştan sonra iyi işler” diye konuştu.

Çekimlerde yaralanmıştı! Harrison Ford, Indiana Jones setine geri döndüÇekimlerde yaralanmıştı! Harrison Ford, Indiana Jones setine geri döndü

EN İYİ FİLMLERİNİ AÇIKLADI

1

Stewart, en iyi filmlerini Personal Shopper ve Clouds of Sils Maria olarak adlandırdı. Her iki film de Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas imzalısını taşıyor. Stewart, 2015'te Clouds of Sils Maria filmindeki performansıyla beğeni topladı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu.

“PİŞMANLIK DUYUYORUM”

Oliver Assayas imzasına sahip olan filmlerini sevdiğini dile getiren Stewart, “Film listeme bakıyorum, çok az ve çok nadir yapmışım. Filmlerimden pişmanlık duyduğumu söylemeye çalışmıyorum. Birkaç filmimden dolayı pişmanım, sonuçlarından dolayı değil ama eğlenceli olmadıkları için pişmanım. En kötüsü, bir şeyin ortasındayken, muhtemelen onun kötü bir film olacağını bilmek ama bitene dek desteklemek” diye konuştu.

Kötü olarak nitelendirdiği filmlerinin adlarını söylemeyen Stewart, “Bir filmin ortasındayken bırakamazsınız” diye ekledi.

Sonunu aslında ilk bölümde açıklamışlar! Sosyal medya Squid Game'in ilk bölümündeki detayı konuşuyorSonunu aslında ilk bölümde açıklamışlar! Sosyal medya Squid Game'in ilk bölümündeki detayı konuşuyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın gerçek olmadığını savundu! En doğal halini çekinmeden paylaştıSosyal medyanın gerçek olmadığını savundu! En doğal halini çekinmeden paylaştı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Sonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyorSonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Bir gören bir daha baktı! 2022 yılına damga vuracak

Bir gören bir daha baktı! 2022 yılına damga vuracak

Sonuca kendisi de inamadı! Görenler şoke oldu

Sonuca kendisi de inamadı! Görenler şoke oldu

Sonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyor

Sonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.