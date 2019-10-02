Ryan Reynolds’lu 6 Underground’un fragmanı yayınlandı

Aksiyon filmlerinin usta yönetmeni Michael Bay’in son harikası 6 Underground’dan ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Son olarak Deadpool olarak karşımıza çıkan ve Pokemon filminde Pikaçu karakterine sesiyle hayat veren Ryan Reynolds’un başrolünü üstlendiği filmde ona Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi ve Dave Franco gibi isimler eşlik ediyor.

Karşınızda 6 Underground aksiyon dolu yeni kahramanları! Sadece yetenekleri için değil, geleceği değiştirmek adına geçmişlerini silmeye hevesli, dünyanın dört bir yanından, işlerinde en iyisi olan 6 kişi seçildi. Ekip, hayattaki tek amacı bunu sağlayabilmek olan gizemli bir lider tarafından bir araya getiriliyor. O ve diğer takım arkadaşları asla hatırlanmayacak olsa da, yaptıkları her zaman konuşulacak. 6 Underground, 13 Aralık’ta Netflix’te.



