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Ryan Reynolds’lu 6 Underground’un fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Başrolünde Ryan Reynolds’un yer aldığı 6 Underground filminden ilk fragman yayınlandı.

Aksiyon filmlerinin usta yönetmeni Michael Bay’in son harikası 6 Underground’dan ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Son olarak Deadpool olarak karşımıza çıkan ve Pokemon filminde Pikaçu karakterine sesiyle hayat veren Ryan Reynolds’un başrolünü üstlendiği filmde ona Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi ve Dave Franco gibi isimler eşlik ediyor.

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Karşınızda 6 Underground aksiyon dolu yeni kahramanları! Sadece yetenekleri için değil, geleceği değiştirmek adına geçmişlerini silmeye hevesli, dünyanın dört bir yanından, işlerinde en iyisi olan 6 kişi seçildi. Ekip, hayattaki tek amacı bunu sağlayabilmek olan gizemli bir lider tarafından bir araya getiriliyor. O ve diğer takım arkadaşları asla hatırlanmayacak olsa da, yaptıkları her zaman konuşulacak. 6 Underground, 13 Aralık’ta Netflix’te.

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Anahtar Kelimeler:
Ryan Reynolds Michael Bay Deadpool

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