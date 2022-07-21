S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Sheng Ding'in yer aldığı bu film aksiyon kategorisinde yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları seyiriciler tarafından merak konusu oldu. Peki S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları
ABD’deki SWAT (Special Weapons And Tactics) timlerinin bir benzeri de Çin’de yer almaktadır. Özel eğitimden geçmiş ve zorlu görevlerde kullanılan bu timi anlatan film, 2019 Çin yapımı... Filmde, Çin SWAT’ının, nasıl zorlu bir eğitimden geçtiği ve en olanaksız görülen görevlerde nasıl başarılı oldukları anlatılmaktadır. Ding Sheng’in yönetmenliğini yaptığı film, Çin filmlerini sevenleri, Uzak Doğu dövüş sanatı hayranlarını ve aksiyon meraklılarını ekran başına kilitleyecek başarılı bir yapım.
Chang Rong, Chunyu Shanshan, Jia Nailiang, Jin Chen, Kevin Lee, Leo Zhang
S.W.A.T. filminin çekimleri Çin'de tamamlanmıştır.
S.W.A.T. filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 20:00'de Atv'de ekrana gelecek.
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