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S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

21.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yapımı Çin aksiyon filmi S.W.A.T. bugün televizyonda filmseverlerle buluşacak. Çin Özel Polis Biriminin zorlu eğitiminden ilk görevine geçene kadar ki hikayeyi anlatan bu fimin detayları araştırılıyor. Peki S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar..

S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Sheng Ding'in yer aldığı bu film aksiyon kategorisinde yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları seyiriciler tarafından merak konusu oldu. Peki S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları

S.W.A.T. FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD’deki SWAT (Special Weapons And Tactics) timlerinin bir benzeri de Çin’de yer almaktadır. Özel eğitimden geçmiş ve zorlu görevlerde kullanılan bu timi anlatan film, 2019 Çin yapımı... Filmde, Çin SWAT’ının, nasıl zorlu bir eğitimden geçtiği ve en olanaksız görülen görevlerde nasıl başarılı oldukları anlatılmaktadır. Ding Sheng’in yönetmenliğini yaptığı film, Çin filmlerini sevenleri, Uzak Doğu dövüş sanatı hayranlarını ve aksiyon meraklılarını ekran başına kilitleyecek başarılı bir yapım.

S.W.A.T. FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Chang Rong, Chunyu Shanshan, Jia Nailiang, Jin Chen, Kevin Lee, Leo Zhang

S.W.A.T. FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

S.W.A.T. filminin çekimleri Çin'de tamamlanmıştır.

S.W.A.T. NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S.W.A.T. filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 20:00'de Atv'de ekrana gelecek.


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