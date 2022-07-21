S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Sheng Ding'in yer aldığı bu film aksiyon kategorisinde yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları seyiriciler tarafından merak konusu oldu. Peki S.W.A.T. filmi nerede ve ne zaman çekildi? S.W.A.T. filmi konusu nedir, oyuncuları

S.W.A.T. FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD’deki SWAT (Special Weapons And Tactics) timlerinin bir benzeri de Çin’de yer almaktadır. Özel eğitimden geçmiş ve zorlu görevlerde kullanılan bu timi anlatan film, 2019 Çin yapımı... Filmde, Çin SWAT’ının, nasıl zorlu bir eğitimden geçtiği ve en olanaksız görülen görevlerde nasıl başarılı oldukları anlatılmaktadır. Ding Sheng’in yönetmenliğini yaptığı film, Çin filmlerini sevenleri, Uzak Doğu dövüş sanatı hayranlarını ve aksiyon meraklılarını ekran başına kilitleyecek başarılı bir yapım.

S.W.A.T. FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Chang Rong, Chunyu Shanshan, Jia Nailiang, Jin Chen, Kevin Lee, Leo Zhang

S.W.A.T. FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

S.W.A.T. filminin çekimleri Çin'de tamamlanmıştır.

S.W.A.T. NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S.W.A.T. filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 20:00'de Atv'de ekrana gelecek.



