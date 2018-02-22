Saadet Işıl Aksoy: İçimden Jackie Chan çıktı

Saadet Işıl Aksoy, 2 Mart’ta vizyona girecek ‘Ailecek Şaşkınız’ filmindeki dövüş sahneleriyle izleyenlere ters köşe yapacak.

Polis memuru Elif rolüyle kamera karşısına geçen oyuncu, aksiyon sahneleri için iki ay boyunca, Ali Bahçekapılı ve Şahin Karakuş’tan dövüş dersi aldı.

Kick boksta en zor vuruşlardan biri olan akrep tekmesini sekiz tekrarda başaran Aksoy, “İçimden Jackie Chan çıktı” dedi.

Bu rolle sınırlarını hayli zorladığını anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yorucu ama keyif aldığım bir iş oldu. Hocalarımla kick boks, stage combat, wing chun ve tekvando çalıştım. Saçım ve makyajım yapılmış şekilde, akrep tekmesi atmam gerekiyordu."

Selçuk Aydemir'in ne kadar hırslı olduğunu bilmediği için çekimlerde, dublör bulundurduğunu belirten Aksoy, "Dublör kullanmadan günü tamamladım” şeklinde konuştu.

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