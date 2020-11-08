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Saadet Özsırkıntı’nın Cem Yılmaz'ın kulisinde... İşte o fotoğraf

08.11.2020 08:42 | Son Güncelleme:
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Saadet Özsırkıntı’nın Cem Yılmaz'ın kulisinde... İşte o fotoğraf

Saadet Özsırkıntı’nın Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Cem Yılmaz'ın kulisine gitmesi olay olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın fotoğrafı da ortaya çıktı. Taraflar aşk iddialarını ise sert dille yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya ile kısa bir süre önce ilişkilerinin sonlandığını açıklayan Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yeni bir aşk dedikodusu ile anıldı. İddialara göre bir gösterisi çıkışında sunucu Saadet Özsırkıntı’nın Cem Yılmaz’ı kuliste ziyaretinin ardından ikili yakınlaştı.

Aşk dedikodularının ardından iki tarafta açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Ancak Saadet Özsırkıntı'nın Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takipten çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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Özsırkıntı'tı yaptığı açıklamada kulis ziyaretini doğrulamıştı. O ziyaretin fotoğrafı ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

Ünlü sunucu açıklamasında "Oyununa gittim kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen" demişti.

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