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Saadet zinciri sistemi ile dolandırılan Burcu Kıratlı'nın suçladığı isim beraat etti

03.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'yı kısa sürede yüksek kar vadeden Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemi ile dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Mine Mumcu'nun beraatına karar verildi.

Saadet zinciri sistemi ile dolandırılan Burcu Kıratlı'nın suçladığı isim beraat etti

Oyuncu Burcu Kıratlı dolandırılmıştı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı ve sanık Mine Mumcu katılmadı. Şikayetçi avukatı ve sanık avukatı Merve Bahadır duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mine Mumcu'nun "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DOLANDIRICILIK KASTI YOK, ORTADA BİR TİCARET VARDIR"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, "Müvekkilimin dolandırıcılık kastı bulunmamaktadır. Şayet dolandırıcılık kastıyla hareket etseydi ilk aldığı paraları geri vermez veya çok fazla miktar da talep edebilirdi. Ortada bir ticaret vardır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu'nun şikayetçi Burcu Kıratlı'ya karşı dolandırma kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı
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