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Saathane tarihi silüeti hazırlıkları başladı! 100 yıl önceki görünüme kavuşacak

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması için önemli bir adım daha atıldı. Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ’Kültür Yolu’ projesi kapsamında Tarihi Saat Kulesi (Saathane) etrafında cephe sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı.

Saathane tarihi silüeti hazırlıkları başladı! 100 yıl önceki görünüme kavuşacak

Sağlıklaştırma tamamlandığında tarihi Saathane etrafı 100 yıl önceki görünümüne kavuşacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Şehrin tarihi ve kültürünü ilmek ilmek dokuduklarını dile getiren Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Şu anda yürütülen çalışmada bu dokumanın bir ürünü. Şehrimizde tarihi kültürü yeniden ihya ediyoruz” dedi.

“ÇEVRESİ DE YENİDEN DÜZENLENECEK”

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Somut adımlar attıklarını dile getiren Aşgın, “Geçtiğimiz günlerde Dikiciler Arastası’ndaki restorasyon çalışmaları başlamıştı. Kısa süre içerisinde orası tamamlanmış olacak. Aynı proje kapsamında Saat kulesine cephe olan tarihi dokunun da ayağa kaldırılması, cephe sağlıklaştırılmasıydı. Cephe sağlıklaştırma çalışmaları geçtiğimiz hafta başladı. Şu anda bölgedeki tüm çatıların ve dış cephelerin tarihi görünüme kavuşması, tadilatlarının ve onarımlarının yapılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Saat Kulesi’nin tarihi silüetine yeniden kavuşmaya başladığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Proje sadece tarihi yapıların ayağa kaldırılması, tarihi görünüme kavuşturulması ile ilgili sınırlı değil. Bölgedeki tabelaları da tek sistem yapacağız. Şehrimize gelen misafirler 100 yıl önce Saat Kulesi’nin etrafı nasılsa onu görmüş olacak. Bu şehrin tarihi ve kültür hayatına yaptığımız önemli bir katkı. Proje 2 milyon liraya mal olacak. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Yeni yılda Saat kulemiz yeni görünümüne kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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