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  4. Saatine 10 bin TL aldığı öne sürülmüştü! AFAD'ın vinç kiraladığı iddiaları sonrası açıklamalar peş peşe geldi: "Olmuşsa istismar vardır"

Saatine 10 bin TL aldığı öne sürülmüştü! AFAD'ın vinç kiraladığı iddiaları sonrası açıklamalar peş peşe geldi: "Olmuşsa istismar vardır"

13.03.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde enkazın kaldırılması için AFAD'ın ailelere saati 10 bin TL karşılığında vinç kiraladığı yönündeki iddialar gündem oldu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD'dan bugün art arda açıklamalar geldi. Soylu "Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır" derken AFAD'ın açıklamasında iddia yalanlanarak "Süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Saatine 10 bin TL aldığı öne sürülmüştü! AFAD'ın vinç kiraladığı iddiaları sonrası açıklamalar peş peşe geldi: "Olmuşsa istismar vardır"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken AFAD'ın vinç ticareti yaptığı iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre AFAD, enkaza dönen yapıların kaldırılması için vinç kiraladığı ailelerden saat başına 10 bin TL aldı. AFAD, "AFAD’ın Vinç Ticaretine Göz Yumduğu İddiası Hakkında" başlığıyla yayımladığı açıklamada "Özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı vb. bedeli tarafımızca ödenmek karşılığında görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. İddia Bakan Soylu'nun da gündemindeydi...

SOYLU: VATANDAŞIMIZA BÖYLE BİR TALEBİMİZ YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada "'AFAD vatandaştan vinç parası aldı' iddiasında bulunuldu" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı. "Vatandaşımıza 'Sen evini yık' diyen bir talimatımız da vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok" diyen Bakan Soylu, "Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır. Görevimiz bunun üzerine gitmektir" diye ekledi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA: "DEZENFORMASYON AMAÇLI YALANLAR"

AFAD'dan da 'vinç ticareti' iddiasıyla ilgili açıklama geldi. "İddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı medya organlarında yer alan “AFAD’ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğuna” ilişkin kurumumuzu zan altında bırakmaya dönük iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu felaketin ardından vatandaşlarımızın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef bir taraftan da dezenformasyon amaçlı yalanlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgelerinde toplam 272.046 personel ve kamu ve özel sektörden toplam 18.053 vinç, iş makinesi görev yapmıştır.

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"BEDELİ TARAFIMIZCA ÖDENMEK KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLDİ"

"Olağanüstü Hal Kanunu ile Afet Kanunu kapsamında, özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı vb. bedeli tarafımızca ödenmek karşılığında görevlendirilmiştir."

"BİZE ULAŞMADI"

Olayla örtüşen veya iddiaları destekleyici nitelikte herhangi bir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belgenin AFAD'a ulaşmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır."

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deprem afad vinç

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