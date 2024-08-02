Saatlerdir Instagram'a girilemiyor... Influencerlar sosyal medyada gündem oldu

MYNET-Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a saatlerdir giriş yapılamıyor. Herkes 'Instagram çöktü mü?' diye merak ederken bu durumun BTK tarafından alınan bir karar olduğu ortaya çıktı.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram’a erişim engeli getirildi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

CNBC-e'nin aktardığına göre; BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. BTK kaynakları "Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini" ifade etti.

INFLUENCERLAR GÜNDEM OLDU

Instagram'ın Türkiye'de engellenmesiyle birlikte içerik üreticiler / ınfluencer'lar X'te (twitter) gündem oldu. Hayatlarını marka paylaşımları ile kazanan içerik üreticilerinin, sansür kararı sonrasında ne yapacağı merak ediliyor.

Sansür özellikle moda ve kozmetik gibi sektörler üzerinden büyük kazanç sağlayan sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini de olumsuz yönde etkiliyor.