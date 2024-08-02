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Saatlerdir Instagram'a girilemiyor... Influencerlar sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 11:34
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Bu sabah Instagram engeli ile güne başladık. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başlarken Instagram sorununun BTK tarafından alınan bir karar olduğu ortaya çıktı. Saaatlerdir Instagram'a erişim sağlanamazken sosyal medyada ise ınfluencerlar gündem oldu.

MYNET-Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a saatlerdir giriş yapılamıyor. Herkes 'Instagram çöktü mü?' diye merak ederken bu durumun BTK tarafından alınan bir karar olduğu ortaya çıktı.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram’a erişim engeli getirildi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

CNBC-e'nin aktardığına göre; BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. BTK kaynakları "Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini" ifade etti.

KARAR

INFLUENCERLAR GÜNDEM OLDU

Instagram'ın Türkiye'de engellenmesiyle birlikte içerik üreticiler / ınfluencer'lar X'te (twitter) gündem oldu. Hayatlarını marka paylaşımları ile kazanan içerik üreticilerinin, sansür kararı sonrasında ne yapacağı merak ediliyor.

ınstagram

Sansür özellikle moda ve kozmetik gibi sektörler üzerinden büyük kazanç sağlayan sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini de olumsuz yönde etkiliyor.

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Instagram influencer ınstagram çöktü
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