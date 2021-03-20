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  4. Saba Tümer ilk kez anlattı: 'Babam uçakta kaçırılınca yaptıklarım herkesi şok etti'

Saba Tümer ilk kez anlattı: 'Babam uçakta kaçırılınca yaptıklarım herkesi şok etti'

20.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saba Tümer, katıldığı programda 1983’te babasının içinde yer aldığı ve korsanlar tarafından kaçırılan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çınar’ın dijital platformda yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Saba Tümer, güzel giyinme, süslenme arzusunun çocukluk yıllarından geldiğini anlattı...

Saba Tümer, babasının içinde yer aldığı uçağın korsanlar tarafından kaçırılmasını anlattı

“Babamın içinde olduğu bir uçak korsanlar tarafında kaçırıldı. Ben o zamanlar ortaokul birinci sınıftaydım. Annem, kardeşim herkes ağlıyordu. Ben ‘Kaçırıldı ama nasıl olsa bırakırlar’ diye düşünüyordum. Sonra bir telefon geldi."
"Gazeteden fotoğraf çekmeye birilerinin geleceğini söylediler. O yaz çok güzel, yazlık kırmızı çizmeler alınmıştı bana. Ben beyaz pantolon, beyaz gömlek, kırmızı çizmeler giydim. ‘Ben hazırım’ diyerek salona gittim. Evdeki herkes şoke oldu beni grand tuvalet görünce. İyice süslenmiştim. Fotoğrafımız çekildi. Gazete ile ilk bu şekilde tanıştım.”

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM
Annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, düşüncelerini şu şekilde ifade etti:
“İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Annem vefat ettiği gün teyzem bana ‘Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim’ demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için.”
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
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