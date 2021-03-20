Saba Tümer ilk kez anlattı: 'Babam uçakta kaçırılınca yaptıklarım herkesi şok etti'

Gökhan Çınar’ın dijital platformda yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Saba Tümer, güzel giyinme, süslenme arzusunun çocukluk yıllarından geldiğini anlattı...

Saba Tümer, babasının içinde yer aldığı uçağın korsanlar tarafından kaçırılmasını anlattı

“Babamın içinde olduğu bir uçak korsanlar tarafında kaçırıldı. Ben o zamanlar ortaokul birinci sınıftaydım. Annem, kardeşim herkes ağlıyordu. Ben ‘Kaçırıldı ama nasıl olsa bırakırlar’ diye düşünüyordum. Sonra bir telefon geldi."

"Gazeteden fotoğraf çekmeye birilerinin geleceğini söylediler. O yaz çok güzel, yazlık kırmızı çizmeler alınmıştı bana. Ben beyaz pantolon, beyaz gömlek, kırmızı çizmeler giydim. ‘Ben hazırım’ diyerek salona gittim. Evdeki herkes şoke oldu beni grand tuvalet görünce. İyice süslenmiştim. Fotoğrafımız çekildi. Gazete ile ilk bu şekilde tanıştım.”

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM Annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: