MAGAZİN

Saba Tümer tadına baktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumundaki Saint Lucia'da bulunan ve buradan yaptığı paylaşımlarla şu soğuk kış günlerinde takipçilerinin içini ısıtan Saba Tümer, paylaştığı karelerle beğeni aldı.

Saba Tümer tadına baktı!

Geride bıraktığımız yıl ’21 Günde Mutluluk’ adlı kitabını çıkartan ve bu kitap projesi üzerinden kendisinden söz ettiren Saba Tümer, yeni başlayan yılla birlikte özellikle sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Katıldığı televizyon programları ve söyleşilerden dikkat çekici noktaları takipçileriyle paylaşan Tümer aynı zamanda buralarda sarf ettiği çarpıcı sözlerle haber oldu.

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Saba Tümer 2019 yılının ilk başlarında küçük bir kaçamak yaparak kendisini sıcak yerlere attı. Karayipler’e giden başarılı sunucu bir yandan sıcak havanın tadını çıkartırken, bir yandan da takipçileriyle çarpıcı kareler paylaşıyor. Tümer’in egzotik meyveleri yerken çekilmiş karesi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
saba tümer karayipler

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