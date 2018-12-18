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Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Eski sunucu Emre Buga'nın sunduğu Bekar Mutfağı programına katılan Saba Tümer yaptığı yorumla program sunucusunu bile utandırdı.

Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor

Şen kahkahaları ile bir döneme damga vuran sunucu Saba Tümer uzun bir süredir ortalarda görünmüyor. Televizyon dünyasından kendisini çeken Tümer geçtiğimiz aylarda 21 Günde Mutluluk adlı bir kitap çıkarmıştı.

Başarılı sunucu eski meslektaşı Emre Buga’nın yemek programına katıldı ve yaptığı sohbetle dikkatleri üzerine çekti. Program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Saba Tümer yapılan yemekleri beğenirken “Yemek yapan erkek seksi oluyor” şeklinde bir yoruma imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
saba tümer emre buga

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