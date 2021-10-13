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  4. Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın hangi ünlü oyuncunun akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın hangi ünlü oyuncunun akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

13.10.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterini canlandıran Ayben Erman'ın, kimin kardeşi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın hangi ünlü oyuncunun akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in paylaştığı unutulmaz film Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterine hayat veren Ayben Erman'ın kardeşinin, usta oyuncu Ayşen Gruda olduğunu biliyor muydunuz?

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın kimin akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Şaban Oğlu Şaban'da, Şarkıcı Nigar'ı oynayan Ayben Erman, ablası Ayşen Gruda ile rol arkadaşıydı. Ayşen Gruda, unutulmaz yapımda Şaban'a aşık olan 'Safinaz' karakterine hayat veriyordu.

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın kimin akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın kimin akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yalnızca Ayşen Gruda ve Ayben Erman değil. Bir başka usta oyuncu Ayten Erman da, Ayşen ve Ayben kardeşlerin ablası...

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın hangi ünlü oyuncunun akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Ayten Erman, Şendul Şaban filminde kardeşi Ayşen Gruda ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın kimin akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın kimin akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız


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Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda Kemal Sunal
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