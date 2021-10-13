Şaban Oğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın hangi ünlü oyuncunun akrabası çıktı! Çok şaşıracaksınız

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in paylaştığı unutulmaz film Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterine hayat veren Ayben Erman'ın kardeşinin, usta oyuncu Ayşen Gruda olduğunu biliyor muydunuz?

Şaban Oğlu Şaban'da, Şarkıcı Nigar'ı oynayan Ayben Erman, ablası Ayşen Gruda ile rol arkadaşıydı. Ayşen Gruda, unutulmaz yapımda Şaban'a aşık olan 'Safinaz' karakterine hayat veriyordu.

Yalnızca Ayşen Gruda ve Ayben Erman değil. Bir başka usta oyuncu Ayten Erman da, Ayşen ve Ayben kardeşlerin ablası...

Ayten Erman, Şendul Şaban filminde kardeşi Ayşen Gruda ile birlikte kamera karşısına geçmişti.



