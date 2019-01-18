Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ayrılıyor mu? Yağmur Sarıoğlu'ndan açıklama

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edilmişti. Çıkan bu iddialara Sarıoğlu'ndan cevap geldi.

İddialara göri futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçen yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı.

Sabri Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı.

Bu iddia gündemi sallarken Sabri Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da konuşulmaya başlandı. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.

Pilot Yağmur Sarıoğlu bir süredir kapalı olan sosyal medya hesabını açtı ve iddialara "bir deli kuyuya taş atmış" diyerek tepki gösterdi. İşte o açıklamanın tamamı:





