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Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ayrılıyor mu? Yağmur Sarıoğlu'ndan açıklama

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray’dan forma giyen Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile 8 yıllık evliliğinde sıkıntılı bir süreç yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından pilot Sarıoğlu, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ayrılıyor mu? Yağmur Sarıoğlu'ndan açıklama

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edilmişti. Çıkan bu iddialara Sarıoğlu'ndan cevap geldi.

İddialara göri futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçen yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı.

Sabri Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı.

Bu iddia gündemi sallarken Sabri Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da konuşulmaya başlandı. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.

Pilot Yağmur Sarıoğlu bir süredir kapalı olan sosyal medya hesabını açtı ve iddialara "bir deli kuyuya taş atmış" diyerek tepki gösterdi. İşte o açıklamanın tamamı:

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Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Evlenir evlenmez seks kasedi çekince...Evlenir evlenmez seks kasedi çekince...
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