Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Survivor yarışmasıyla ünlenen kick boks dünya şampiyonu Sabriye Şengül oldu. Birbirinden özel sürprizlerle izleyenlerin karşısına çıkacak olan Şengül ile ilgili çok sayıda detay da merak ediliyor. Peki, Sabriye Şengül kaç yaşında? Sabriye Şengül nereli? İşte yeni imajıyla Survivor yarışmasındaki halinden bambaşka bir görünüme sahip olan Survivor Sabriye yeni hali…
2017 senesinde ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor’a katılan Şengül, yarışmanın ardından kick boks kariyerine geri döndü. Tekrar televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan ünlü isim 12 Kasım 1988 tarihinde Şalpazarı, Trabzon’da dünyaya geldi. Sabriye Şengül yaş olarak ise şu anda 33 yaşındadır. Ünlü ismin aslen Trabzon Vakfıkebirli olduğu biliniyor.
Eğitim yaşamının ardından spor kariyerine odaklanan Şengül, öncelikle hentbol ile spor hayatına adım attı. Ünlü ismin antrenmanlar sırasındaki hırslı tavırları sebebiyle hocalar Şengül’ü kick boksa yönlendirdi. 2006 senesinde kick boks kariyerine başlayan Şengül, profesyonel spor yaşamına da bu geçişten sonra adım attı.
Yaşamında sporun oldukça önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Şengül’ün 3 Türkiye şampiyonluğu ve 2 tane de dünya şampiyonluğu var. Şengül, 2016 senesinde WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan ünlü isim Belçikalı rakibi Vanessa De Waelle’yi yendi ve dünya şampiyonu oldu.
2018 senesinde Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında ise Avusturyalı rakibi olan Christin Fedller’i yendi ve 2. defa dünya şampiyonu oldu.
Şengül, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı. Survivor 2017’de ünlüler takımında yer alan ünlü isim, Survivor 2019’da ise beyaz takımda yarıştı.
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