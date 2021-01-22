Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Survivor yarışmasıyla ünlenen kick boks dünya şampiyonu Sabriye Şengül oldu. Birbirinden özel sürprizlerle izleyenlerin karşısına çıkacak olan Şengül ile ilgili çok sayıda detay da merak ediliyor. Peki, Sabriye Şengül kaç yaşında? Sabriye Şengül nereli? İşte yeni imajıyla Survivor yarışmasındaki halinden bambaşka bir görünüme sahip olan Survivor Sabriye yeni hali…

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

2017 senesinde ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor’a katılan Şengül, yarışmanın ardından kick boks kariyerine geri döndü. Tekrar televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan ünlü isim 12 Kasım 1988 tarihinde Şalpazarı, Trabzon’da dünyaya geldi. Sabriye Şengül yaş olarak ise şu anda 33 yaşındadır. Ünlü ismin aslen Trabzon Vakfıkebirli olduğu biliniyor.

Eğitim yaşamının ardından spor kariyerine odaklanan Şengül, öncelikle hentbol ile spor hayatına adım attı. Ünlü ismin antrenmanlar sırasındaki hırslı tavırları sebebiyle hocalar Şengül’ü kick boksa yönlendirdi. 2006 senesinde kick boks kariyerine başlayan Şengül, profesyonel spor yaşamına da bu geçişten sonra adım attı.