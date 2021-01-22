MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

22.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve samimi tavırlarıyla çok sayıda kişinin sevgisini kazanan Sabriye Şengül Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Kick boks şampiyonu Şengül, sürprizleriyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Şimdi, ünlü isimle ilgili araştırmalar da hızlandı. Çok sayıda kişi Sabriye Şengül kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sabriye yeni hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Survivor yarışmasıyla ünlenen kick boks dünya şampiyonu Sabriye Şengül oldu. Birbirinden özel sürprizlerle izleyenlerin karşısına çıkacak olan Şengül ile ilgili çok sayıda detay da merak ediliyor. Peki, Sabriye Şengül kaç yaşında? Sabriye Şengül nereli? İşte yeni imajıyla Survivor yarışmasındaki halinden bambaşka bir görünüme sahip olan Survivor Sabriye yeni hali

survivor sabriye

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

2017 senesinde ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor’a katılan Şengül, yarışmanın ardından kick boks kariyerine geri döndü. Tekrar televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan ünlü isim 12 Kasım 1988 tarihinde Şalpazarı, Trabzon’da dünyaya geldi. Sabriye Şengül yaş olarak ise şu anda 33 yaşındadır. Ünlü ismin aslen Trabzon Vakfıkebirli olduğu biliniyor.

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimiSurvivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

sabriye şengül

Eğitim yaşamının ardından spor kariyerine odaklanan Şengül, öncelikle hentbol ile spor hayatına adım attı. Ünlü ismin antrenmanlar sırasındaki hırslı tavırları sebebiyle hocalar Şengül’ü kick boksa yönlendirdi. 2006 senesinde kick boks kariyerine başlayan Şengül, profesyonel spor yaşamına da bu geçişten sonra adım attı.

sabriye şengül

Yaşamında sporun oldukça önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Şengül’ün 3 Türkiye şampiyonluğu ve 2 tane de dünya şampiyonluğu var. Şengül, 2016 senesinde WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan ünlü isim Belçikalı rakibi Vanessa De Waelle’yi yendi ve dünya şampiyonu oldu.

sabriye

2018 senesinde Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında ise Avusturyalı rakibi olan Christin Fedller’i yendi ve 2. defa dünya şampiyonu oldu.

sabriye

Şengül, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı. Survivor 2017’de ünlüler takımında yer alan ünlü isim, Survivor 2019’da ise beyaz takımda yarıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Mahmut Tuncer'in kızı 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz... Mahmut Tuncer'in kızı 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz...
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Diğer Haberler

Buse Varol: Doğuma son 15 gün

Buse Varol: Doğuma son 15 gün

Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Deniz Çakır'ın son görüntüsü görenleri şaşırttı!

Bu halini unutun! Yeni hali şaşkına çevirdi

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Mahmut Tuncer'in kızı 40 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Marisa Papen'den özür geldi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor'dan neden diskalifiye oldu? Survivor Cemal Hünal'ın sakatlığı nedir?

Cemal Hünal'dan Survivor'a hüzünlü veda!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.