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  4. Saç, sakal takıp setten paylaştı! Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Saç, sakal takıp setten paylaştı! Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 07:54
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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Exxen'de yayınlanan Karşılaşmalar dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı. Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, ve Uraz Kaygılaroğlu'un kadrosunda yer aldığı dizideki rolüyle herkesi şaşırtan Özyıldız saç, sakal takıp setten karelerini paylaştı. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Saç, sakal takıp setten paylaştı! Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Giray Altınok imzalı Exxen'de yayınlanan Karşılaşmalar dizisi izleyicisi ile buluştu. Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi şimdiden çok konuşulmaya başlandı.

Dizideki rolü gereği uzun saç ve sakal takan Şükrü Özyıldız setten kareleri ile herkesi hayrete düşürdü.

şükrü 1

Kimsenin tanıyamadığı karelerini peş peşe paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine 'evet benim... evet' notunu düştü.

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GÖRENLER TANIYAMADI

Şükrü Özyıldız'ın bu gönderisine sosyal medyada; 'asla sen değilsin', 'tanıyamadım', 'bambaşka biri olmuş', 'inanılmaz bir değişim' gibi yorumlar yapılırken sevgilisi Sibil Çetinkaya'da kayıtsız kalamadı.

şükrü 3

SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALAMADI

Çetinkaya; 'Yakışıklılıkta bir değişiklik göremedim' yorumunu yaptı.

SİBİL

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Şükrü Özyıldız
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