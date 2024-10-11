Saç, sakal takıp setten paylaştı! Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Giray Altınok imzalı Exxen'de yayınlanan Karşılaşmalar dizisi izleyicisi ile buluştu. Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi şimdiden çok konuşulmaya başlandı.

Dizideki rolü gereği uzun saç ve sakal takan Şükrü Özyıldız setten kareleri ile herkesi hayrete düşürdü.

Kimsenin tanıyamadığı karelerini peş peşe paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine 'evet benim... evet' notunu düştü.

GÖRENLER TANIYAMADI

Şükrü Özyıldız'ın bu gönderisine sosyal medyada; 'asla sen değilsin', 'tanıyamadım', 'bambaşka biri olmuş', 'inanılmaz bir değişim' gibi yorumlar yapılırken sevgilisi Sibil Çetinkaya'da kayıtsız kalamadı.

SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALAMADI

Çetinkaya; 'Yakışıklılıkta bir değişiklik göremedim' yorumunu yaptı.