Saçını taramaları için bile insanları işe alıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai iken kadınlar nasıl çalışıyor anlamıyorum''

Ailesi tarafından finanse edilen genç bir sosyal medya fenomeni, lüks yaşantısını paylaştığı hesabıyla geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Zamanının tamamını kendine ayıran genç kadın, bir gününü nasıl geçirdiğini anlattı. Hiçbir şey yapmamasına rağmen hiç boş vakti olmadığından şikayet eden genç kadın, yapmak istemediği birçok iş içini bir eleman aldığını söyledi. Kadın olmanın başlı başına bir mesai olduğunu düşündüğünü de ekledi.

SAÇLARINI YIKAMAYI BİLMİYOR

Abdesselam, gününün onu uyandırmak için kapısına gelen kahveyle başladığını ve sonrasında spor, kuaför, öğle yemeği, arkadaşlarla alışveriş ile devam ettiğini söyledi. Eğer birine yaptırabilecekse en ufak işlerden bile kaçınıp birine yaptırdığını söyleyen genç kadın saçlarını yıkamayı bilmediğini ve bununla ilgilenen birini tuttuğunu iddia etti.

GARDIROBU MİLYONLARCA STERLİN DEĞERİNDE

En çok moda için para harcadığını söyleyen fenomen, şu an muhtemelen 1,6 milyon sterlin değerinde bir gardırobu olduğunu düşünüyor, çünkü her yıl kıyafetlere 250.000 sterlin harcıyor. Bir giydiğini bir daha giymeyi sevmediğini söyleyen Roma, onları bağışladığını söyledi. Modaya olan sevgisinin yanı sıra, güzellik bakımlarına da epeyce para harcayan Roma'nın iki ayda bir aldığı seanslar mevcut. Bir diğer zevki ise seyahat ve Roma her yıl en az 10 kez tatile çıkıyor.

BAĞIMSIZ BİR BİREY OLMASINI İSTİYORLAR

Ancak yine de ailesinin bağımsız bir birey olmasını istediğini itiraf eden Roma, onun bir kariyer edinmesini ve mutlu bir evliliği olmasını istediklerini söyledi. Bir keresinde bir ayda 122.000 sterlin harcadıktan sonra, ailesinin kredi kartını aldığını anlatan genç kadın, aslında TikTok sayesinde ekonomik bağımsızlığını kazandığını da sözlerine ekledi. Roma, sosyal medya kanalından ayda yaklaşık 20.000 sterlin kazanıyor.