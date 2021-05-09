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Sadakatsiz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in kaçırılma planını ortaya çıkarıyor!

09.05.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 29. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Asya bütün ipleri eline alıyor. Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan geliyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 12 Mayıs Çarşamba akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Sadakatsiz son bölümde Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulan Asya ve Derin için yeni bir dönem başladı. Yaralanan Asya hastaneden taburcu olduktan sonra ise Derin'in oyunlarıyla uğraşmaya devam etti.

Volkan, Asya konusunda şansını zorlamaya devam etti.. Hastaneden taburcu olan Asya, Volkan'la birlikte evine döndü. Volkan, yakında Derin'den boşanacağını ve Asya ile eski günlerdeki gibi olacaklarını söylese de Asya buna ihtimal vermedi.

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DERİN, ASYA'YI HEDEF GÖSTERDİ!

Sadakatsiz'in 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan yeni bölümde ifade vermeye çağırılan Derin, Asya'yı suçlarcasına konuşunca işler karıştı. Başına gelenlerin Asya yüzünden olduğunu ve onun da bu işin içinde olduğunu ifade etti.

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Asya, Derin'in onun aleyhine ifade verdiğini öğrendi. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyardı. Yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söyledi.

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VOLKAN, ASYA'YI SEÇTİ! DERİN'İ ŞOKE EDEN İTİRAFLAR

Volkan, Derin'e Asya hakkında itiraflarda bulundu. Volkan, evlilikleri boyuncu hep yalan söylediğini, Asya'yı hiç bir zaman bırakmak istemediğini onu hep sevdiğini itiraf etti.
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Volkan'ın boşanma kararından sonra kendini daha da kötü hisseden Derin, onu kaybetmemek için her şeyi yaptı.

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GÖNÜL'DEN KIZI DERİN'E TOKAT!

Derin'in iyi olduğu haberini alan Gönül ise kocası Haluk'un kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Hemen hastaneye giden Gönül, eşinin iyi olduğunu ancak tedavisine yoğun bakımda devam edileceği haberini aldı. Ardından eve gelen Gönül, kızına tokat attı ve ona bir adam uğruna nasıl biri olduğunu; bunu ailesine nasıl yaptığını sordu. Annesinden özür dileyen Derin, babasının durumunu da öğrendi.

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GERÇEKLERİ KIZININ YÜZÜNE VURDU

Sinirlenen Gönül, kızına bir kez daha kızdı. Asya'dan kurtulmak için böyle bir ifade verdiğini söyleyen Derin'e; gerçekleri bir kez daha hatırlatan annesi, "Sen gerçekten gerizekalısın. Asya değil hapse dünyanın öbür ucuna da gitse ondan kurtulamazsın. Senin o çok sevdiğin, boşanmamak için uğraştığın kocan hala onu seviyor. Aklını başına topla artık" dedi.

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DERİN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Volkan'ın itiraflarından dolayı büyük üzüntü yaşayan Derin, bebeğini düşürdü. Hastanede olduğu sırada bebeğini kaybeden Derin, bu durumu herkesten özellikle Volkan'dan saklama kararı aldı. Derin, bebeğini düşürdüğünü kimseye söylememesi için Derya'yı tehdit etti.

DERİN'İN VOLKAN VE ASYA İÇİN YENİ PLANI

Yaptığı her şeyi Volkan'ı yeniden kazanmak için planladığını itiraf eden Derin, onun Asya'ya olan ilgisini kabullenemedi. Volkan'ı kaybetme korkusuyla gözü dönen Derin yine bir oyun peşine düştü. Derin kendisini acındırarak Volkan'ı etkilemeye çalıştı. Volkan'ın özür dilemesiyle ise Derin'e aklındaki planı hayata sokmak için yeni fırsat doğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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