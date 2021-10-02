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  4. Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bir tek seni hatırlıyorum”

Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bir tek seni hatırlıyorum”

02.10.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan, Sadakatsiz 33. Bölüm fragmanına diziye yeni katılan Berkay Ateş’in canlandırdığı karakterin, “Kazayı bile hatırlamıyorum, bir tek seni hatırlıyorum Asya!” sözleri damga vurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz 33. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonuyla ekrana hızlı bir giriş yapan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında, Asya ve Asya’nın hayatını kurtaran gizemli adam arasındaki diyalog damga vuruyor.

SADAKATSİZ 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 33. Bölüm fragmanında; Asya'nın kurtardığı hastanın uyandığı ancak hayatına dair bir şey hatırlamadığı görülüyor. Hastanın ismi henüz öğrenilemezken, Asya'nın yeniden Tekirdağ'a döndüğü ve hastanede işe başladığı fark edildi. Asya ve hayatını kurtardığı hasta arasında neler olacak? Tekirdağ'da Asya'yı neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak.

SADAKATSİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Bahar ve Melih'in düğünü için 6 ay sonra yeniden Tekirdağ'a geldi. Derin'in tekerlekli sandalyede olduğu görülürken, Volkan ise Asya'yı düğünde yalnız bırakmadı. Ali'nin İstanbul'da mutsuz olduğunu Nil'den öğrenen Asya, yeniden karar aşamasına geldi. Peki, Asya bundan sonra ne yapacak? Tekirdağ'a geri mi dönecek? Derin'in yürüyebildiği ortaya çıkacak mı?

Sadakatsiz 33. bölümü ile 6 Ekim Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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