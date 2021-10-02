Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bir tek seni hatırlıyorum”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz 33. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonuyla ekrana hızlı bir giriş yapan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında, Asya ve Asya’nın hayatını kurtaran gizemli adam arasındaki diyalog damga vuruyor.

SADAKATSİZ 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 33. Bölüm fragmanında; Asya'nın kurtardığı hastanın uyandığı ancak hayatına dair bir şey hatırlamadığı görülüyor. Hastanın ismi henüz öğrenilemezken, Asya'nın yeniden Tekirdağ'a döndüğü ve hastanede işe başladığı fark edildi. Asya ve hayatını kurtardığı hasta arasında neler olacak? Tekirdağ'da Asya'yı neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak.

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Asya, Bahar ve Melih'in düğünü için 6 ay sonra yeniden Tekirdağ'a geldi. Derin'in tekerlekli sandalyede olduğu görülürken, Volkan ise Asya'yı düğünde yalnız bırakmadı. Ali'nin İstanbul'da mutsuz olduğunu Nil'den öğrenen Asya, yeniden karar aşamasına geldi. Peki, Asya bundan sonra ne yapacak? Tekirdağ'a geri mi dönecek? Derin'in yürüyebildiği ortaya çıkacak mı?

Sadakatsiz 33. bölümü ile 6 Ekim Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.



