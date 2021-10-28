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Sadakatsiz 36. son bölüm final sahnesi! Yeni sevgililer Asya ve Aras davete el ele geldi! Volkan yıkıldı

28.10.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 27 Ekim Çarşamba akşamı 36. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde, Asya ve Aras aşkı başladı. Yeni sevgililer Asya ve Aras, Volkan'ın da olduğu bir davete el ele geldi. Çifti görenler büyük şok yaşarken, Volkan ise eski eşini yeni sevgilisiyle görünce yıkıldı. Sadakatsiz'de Asya'nın intikamı sosyal medyada da olay oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 36. bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Sadakatsiz son bölümde Asya, Aras'a karşı kayıtsız kalamadı.

ASYA VE ARAS AŞKI BAŞLADI

Her şeyi göze alan Asya, Aras'a doğru bir adım attı ve ikili arasında yeni bir aşk da başladı.

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Asya ve Aras'ın, Volkan'ın da bulunduğu bir davete el ele davete gelmesi geceye damga vurdu.
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Aras ve Asya'yı el ele davete girerken gören Volkan kıskançlık krizi yaşadı. Derin ise Volkan'ın hala Asya'yı kıskandığını görünce büyük şok yaşadı.

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ARAS VE VOLKAN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ!

Volkan, Aras'ı Asya'dan uzak tutmak için onunla konuşmaya gitti. Ancak bu konuşmanın sonunda tansiyon bir anda yükseldi. Aras ve Volkan yumruk yumruğa birbirine girdi.

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Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söyledi. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinledi ve yaralarını tedavi etti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sadakatsiz son bölümde Asya ve Aras aşkı Twitter'da da gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan , Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir.

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Asya, Aras’ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur.

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Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir.

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Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya’nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır.

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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