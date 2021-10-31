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Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Derin’den boşanacağını herkese söylüyor

31.10.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına Volkan'ın, ''Senden boşanmaya karar verdim Derin.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunudu. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 37. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İPLER TAMAMEN KOPUYOR

Sadakatsiz'in merakla beklenen 37. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde, Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor.

Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor.

Öte yandan Derin, Volkan'la tekrar birlikte olmak için Asya'nın kapısına gidip ondan yardım istiyor. Asya ise, ''Siz benim hayatımda değilsiniz ki!'' diyerek Derin'in gitmesini istiyor.

Volkan'ın, ''Hakkında hiçbir şey bilmediğin birinden nasıl hoşlanırsın Asya?'' sorusu üzerine Asya, Volkan'a sınırlarını aşmaması gerektiğini hatırlatıyor. İşte Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir.

Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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