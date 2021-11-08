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Sadakatsiz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ve Leyla'nın evli olduğunu Asya'ya açıklayacak mı?

08.11.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 2. sezonuyla ekranlarda olan Sadakatsiz'in 38. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde Volkan, Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğreniyor. Aras ve Asya'nın yanına giden Volkan öğrendiği gerçeği açıklamak istiyor. Peki Sadakatsiz'de Asya, Aras ve Leyla gerçeğini öğrenecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 38. bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

VOLKAN, ARAS VE LEYLA GERÇEĞİNİ ÖĞRENİYOR!

Sadakatsiz yeni bölümde, Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğreniyor. Leyla'yı gören Volkan, konuşmalardan Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğreniyor. Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alıyor. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 3 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde dizinin kadrosuna, son olarak Kahraman Babam'da rol alan Aslı Orcan da katıldı.

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Aslı Orcan, dizide Aras'ın (Ateş) geçmişinden gelen Leyla karakterine hayat vermeye başladı.

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LEYLA'DAN ARAS VE ASYA'YA BÜYÜK ŞOK!

Derin, Aras'ın sırrını çözmek için Leyla ile iletişime geçti. Ancak olayların giderek rengi değişti. Leyla, Aras'ın Tekirdağ'da olduğunu öğrenince ve bunu Derin'e sordu. Evinde Aras'ın ödülleri ve fotoğrafları olan Leyla'nın Aras'la bağlantısının ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Tekirdağ'a gelen Leyla, Aras'ın karşısına çıktı. Aras ve Asya, karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı.

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VOLKAN'DAN ASYA'YA ŞOK TEKLİF

Derin'le boşanma kararının ardından bir de velayet davasına hazırlanan Volkan, bu konuda Asya'dan yardım istedi. Mahkemede Derin'in aleyhine ifade vermesi ve şahitlik etmesini teklif eden Volkan, Asya'yı çileden çıkardı.
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ASYA'YA AŞKINI DİLE GETİRDİ

Asya ve Aras arasında aşk ateşi yanmaya başladı. Asya'ya her geçen gün daha da aşık olduğunu söyleyen Aras, ona olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

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Uzun zaman sonra kendini böylesine huzurlu hisseden Asya ise onun duygularına karşılık verdi. İkili arasında romantik anlar yaşandı.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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