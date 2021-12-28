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Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, ölüm kalım savaşı veriyor

28.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına; Ali’nin kafa travması geçirmesi damga vuruyor. Volkan'ın Asya'ya sarıldığı sırada içeriden Ali'nin kalp atışının durduğu duyulur.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Ali sedyede kanlar içinde hastaneye getirilirken Asya, Volkan ve diğerleri endişe içinde Ali'nin yanındadırlar. Kafa travması geçiren ve acil masasına alınan Ali içeri alınırken kapıda kalan Asya ve Volkan şok içerisindedir. Volkan'ın Asya'ya sarıldığı sırada içeriden Ali'nin kalp atışının durduğu duyulur.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 29 Aralık Çarşamba akşamı 45. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.


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Sadakatsiz dizisi
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