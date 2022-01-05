Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin sevilen yapımlarından Sadakatsiz her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri en son 45. bölümünü izlemişlerdi. 46. bölüm fragmanını izleyen ekran tutkunları Sadakat’siz’in yeni bölümüyle ilgili oldukça heyecanlı. Sabırsızlıkla 46. bölümü bekleyen seyirciler, Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yerine Annem isimli filmi görünce hayal kırıklığına uğradı. Annem filmini ise ünlü Medusa Darbesi filmi takip edecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yılbaşı döneminde birçok dizi reklam anlaşmaları ve setlerin tatile girmesiyle ekranlara mola veriyor. Sadakatsiz de bu hafta ekranlardan mola alacak yapımlar arasında yer alıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımın tatile girmesi sevenlerini üzdü. 46. bölümü izlemek isteyen dizi tutkunlarının ise 12 Ocak Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek.

Sadakatsiz’in yer almadığı Kanal D yayın akışı ise şu şekilde gerçekleşecek:

5 Ocak Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem

22:3 Medusa Darbesi

