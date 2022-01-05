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Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

05.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi oyuncular yer alıyor. Sadakatsiz hayranları her çarşamba sevilen dizi için ekranlara kitleniyor. Ancak Kanal D yayın akışında Sadakatsiz görünmüyor. Sadakatsiz bu hafta yok mu? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin sevilen yapımlarından Sadakatsiz her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri en son 45. bölümünü izlemişlerdi. 46. bölüm fragmanını izleyen ekran tutkunları Sadakat’siz’in yeni bölümüyle ilgili oldukça heyecanlı. Sabırsızlıkla 46. bölümü bekleyen seyirciler, Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yerine Annem isimli filmi görünce hayal kırıklığına uğradı. Annem filmini ise ünlü Medusa Darbesi filmi takip edecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yılbaşı döneminde birçok dizi reklam anlaşmaları ve setlerin tatile girmesiyle ekranlara mola veriyor. Sadakatsiz de bu hafta ekranlardan mola alacak yapımlar arasında yer alıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımın tatile girmesi sevenlerini üzdü. 46. bölümü izlemek isteyen dizi tutkunlarının ise 12 Ocak Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek.

Sadakatsiz’in yer almadığı Kanal D yayın akışı ise şu şekilde gerçekleşecek:

5 Ocak Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem
22:3 Medusa Darbesi

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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