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Sadakatsiz dizisi neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

02.12.2020 19:59 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin 9. yeni bölümü yerine kolaj bölümü ekrana gelecek. Peki Sadakatsiz dizisi neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin fragmanı da yayınlanan 9. yeni bölümünün 2 Aralık Çarşamba ekrana gelmesi planlanıyordu. Ancak Sadakatsiz dizisinin setinde koronavirüs vakalarının görülmesiyle çekimler ertelendi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

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Sadakatsiz'in 9. yeni bölümü ise 9 Aralık Çarşamba akşamı ekranda olacak.

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Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.


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