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Sadakatsiz dizisinden Berkay Ateş'li ilk görüntüler! Sadakatsiz 32. yeni bölümden çarpıcı fragman

23.09.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Sadakatsiz'in 32. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Diziye yeni katılan ve canlandıracağı karakterle tüm dengeleri değiştirecek olan Berkay Ateş de ilk defa görüldü. Fragmanda Asya, kaza yapan bir araçtan sürücüyü yaralı olarak çıkarıyor. Berkay Ateş'in canlandırdığı karaktere Asya'nın ilk yardım yaptığı dikkat çekiyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

Yeni sezon yayın tarihi bir hafta ertelenen Sadakatsiz'in merakla beklenen 32. yeni bölümü 29 Eylül Çarşamba akşamı ekranda olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Berkay Ateş ilk defa görüldü.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz yeni bölümde Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır.
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Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.
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Sadakatsiz yeni sezonuyla Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.
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Sadakatsiz'in yeni bölümünde ise geçirdiği trafik kazasından sonra Derin'in tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam ettiği görülüyor.

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Asya'nın ise Tekirdağ'dan ayrıldığı ve İstanbul'a taşındığı ortaya çıkıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere
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