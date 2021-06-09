Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Fransız fotoğrafçı için poz verdi

Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, oyuncu Melis Sezen'e makyajsız şekilde özel çekim gerçekleştirdi.
Sadakatsiz’de canlandırdığı Derin karakteriyle hayran sayısını katlayan genç oyuncu, Fransız fotoğrafı için verdiği pozlarda makyajsız olarak objektif karşısına çıktı. Fotoğraflar Fransız Magnifick Dergisi'nde yayınlanacak.
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Melis Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.
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