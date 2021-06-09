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  4. Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Fransız fotoğrafçı için poz verdi

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Fransız fotoğrafçı için poz verdi

09.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde zıplama yaşayan Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e birbirinden özel pozlar verdi.

Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, oyuncu Melis Sezen'e makyajsız şekilde özel çekim gerçekleştirdi.

Sadakatsiz’de canlandırdığı Derin karakteriyle hayran sayısını katlayan genç oyuncu, Fransız fotoğrafı için verdiği pozlarda makyajsız olarak objektif karşısına çıktı. Fotoğraflar Fransız Magnifick Dergisi'nde yayınlanacak.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Melis Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir tek bana mı itici geliyor acaba?
bizim fotoğrafçıları beğenmeyip fransız ecnebisine çektirmiş.. WAY SADAKATSIZ WAY
bir tek bansmı taştan yüreğim bebeğim bu ne guzellik

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