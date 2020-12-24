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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sadakatsiz dizisinin 11. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı dizinin son bölümünde Asya’nın saldırıya uğraması büyük ses getirdi. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı. İşte Sadakatsiz dizisini mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 11. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sadakatsiz dizisini yakındna takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.

Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 11. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer.

Volkan’ın planları ve Asya’ya yaptıkları bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Sadakatsiz dizisinin 11. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...

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SADAKATSİZ DİZİSİNİN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 23 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde kimliği belirsiz olan bir kişi tarafından tahdit edilen Asya, saldırıya uğradı. Önce evine sonra da Asya'ya saldıran bu kişi büyük bir korkuya sebep oldu. Asya, oğlu Ali ve kendi için endişelenmeye başladı. Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiledi ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurdu. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.


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