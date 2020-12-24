Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 11. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sadakatsiz dizisini yakındna takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.

Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 11. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer.