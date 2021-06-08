Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekrana ara vermişti. Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrol oynayan Cansu Dere, çekimlerin tamamlanmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Instagram'da özel hayatıyla ilgili fazla paylaşım yapmayan Cansu Dere son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, çıktığı tatilde çekilen bikinili pozunu Instagram'dan paylaştı.

2,2 milyon takipçisi olan Dere'nin bikinili pozuna bir saat içinde 150 bin beğeni geldi.

