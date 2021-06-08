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  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

08.06.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere yaz sezonunu açtı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan güzel oyuncu, bikinili fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekrana ara vermişti. Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrol oynayan Cansu Dere, çekimlerin tamamlanmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Instagram'da özel hayatıyla ilgili fazla paylaşım yapmayan Cansu Dere son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, çıktığı tatilde çekilen bikinili pozunu Instagram'dan paylaştı.

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2,2 milyon takipçisi olan Dere'nin bikinili pozuna bir saat içinde 150 bin beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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