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Sadakatsiz’in Derin'i Melis Sezen'den mayolu tatil pozları!

22.08.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Sadakatsiz’in Derin'i Melis Sezen'den mayolu tatil pozları!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.

Yaz aylarını Ege sahillerine geçiren Sezen, tatil paylaşımlarına da devam ediyor.

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Güzel oyuncu son olarak siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaştı.

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Sezen paylaşımına "Seçemedim. Beşi bir yerde" notunu düştü.

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Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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