Sadakatsiz’in Derin'i Melis Sezen'den mayolu tatil pozları!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.

Yaz aylarını Ege sahillerine geçiren Sezen, tatil paylaşımlarına da devam ediyor.

Güzel oyuncu son olarak siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaştı.

Sezen paylaşımına "Seçemedim. Beşi bir yerde" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.





