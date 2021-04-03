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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in eski hali olay oldu!

03.04.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen'in seneler önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

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Sadakatsiz'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek sosyal medyada en çok konuşulan isimleri arasında.

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Instagram'da 685 bin takipçisi olan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.
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Eski yıllara ait fotoğrafı ortaya çıkan Melisa Sezen de estetikli ünlüler kervanındaymış. Çok fazla olmasa da yüzündeki ufak değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu doğal güzel olsa da çenesindeki sivriltme dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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