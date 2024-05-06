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Son dakika | Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı! "Serzenişler artıyor, farkındayız" deyip rest çekti: Artık çok daha kararlı şekilde üzerine gideceğiz

06.05.2024 15:03
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kamu mallarıyla ilgili tartışılan serzenişlere gündeme getirdi. "Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eş değerdir. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı şekilde gideceğiz" mesajını verdi.

Son dakika | Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı! "Serzenişler artıyor, farkındayız" deyip rest çekti: Artık çok daha kararlı şekilde üzerine gideceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”nde konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin Gazze sınavını en başarıyla veren ülkelerden biri olduğu görüşünü belirten Erdoğan, kamu malıyla ilgili gündemdeki tartışmalarla ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı: "Kamu hizmetlerinini sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete müsaade etmeyeceğiz."

"İSRAİL'İN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor.

  • Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. Geçen haftadan itibaren İsrail'le ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail aleyhine açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık. Hukuk önünde hesap vermeleri için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Türkiye, Gazze sınavını en başarıyla veren ülkelerden biridir.

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"SON DÖNEMDE ARTAN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

  • Millete efendilik taslamak, yukarıdan bakmak kesinlikle kabul edilemez. Hele hele kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eş değerdir. Siyasetçiler, kamu görevlileri, yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten sonra hangi vazife olursa olsun insan için yüktür. Eski Türkiye manzaralarını milletimize tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Bu konuda özellikle son dönemde artan serzenişlerin farkındayız.

"VARSA İHANETLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

  • Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinini sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete müsaade etmeyeceğiz.

3Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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