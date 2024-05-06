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Başka mahallelerden bile almaya geliyorlar! Ekmeğin fiyatını 8 TL'den 5 TL'ye düşürdü 'Talep fazla, yetişemiyoruz'

06.05.2024 17:57
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Çankırı’da bir fırın işletmesi, 200 gram ekmeği piyasanın altında satarak vatandaşların yüzünü güldürüyor. Başka mahallelerden bile vatandaşların ekmek almaya geldiğini belirten fırın işletmecisi, "Uygun verdiğimiz için taleplerimiz fazla, üretime yetişemiyoruz" dedi. Öte 5 TL'lik ekmeğin öğrenciler ve emeklilerden yoğun talep gördüğü aktarıldı.

Başka mahallelerden bile almaya geliyorlar! Ekmeğin fiyatını 8 TL'den 5 TL'ye düşürdü 'Talep fazla, yetişemiyoruz'

Çankırı’da bir fırın işletmesi il genelinde 8 TL’ye satılan 200 gram ekmeği 5 TL’ye satılıyor. Gramajında hiçbir değişiklik yapılmadan piyasanın altına satılan ekmek, öğrenciler ve emeklilerden yoğun talep görüyor. Çankırı’nın farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlar da ekmeğin 5 TL’ye satıldığı fırını tercih ediyor. Fırın işletmecisi Ali Karabaş, yaptıkları indirimden vatandaşların büyük memnuniyet yaşadığını ifade etti.

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“EKMEK UCUZ OLDUĞU İÇİN BAŞKA MAHALLELERDEN DE VATANDAŞLARIMIZ BURAYA EKMEK ALMAYA GELİYOR”

Ekmeği uyguna sattığı için taleplere yetişemediğini söyleyen Ali Karabaş, “İlimizde ekmek 8 TL’yken biz halkımıza destek olmak için 5 TL’ye satıyoruz. İyi tepkiler de kötü tepkiler de alıyoruz. Diğer fırıncı arkadaşlarımız bize gönül koyuyor ama imkanlarımız el verdiği sürece satmaya devam edeceğiz. Uygun verdiğimiz için taleplerimiz fazla, üretime yetişemiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorum, yıllardır fırıncılar arasında rekabet var. İnsanların alım gücü az olduğu için dua edenler bile oluyor. Gramaj hiçbir şekilde değişmiyor. Müşteriler bilinçli kendisi bile tartıyor. Ekmek ucuz olduğu için başka mahallelerden de vatandaşlarımız buraya ekmek almaya geliyor” dedi.

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“EMEKLİLERE VE ÖĞRENCİLERE ÇOK BÜYÜK FAYDALARI DOKUNUYOR”

Ekmeğin ucuz olduğu için sürekli ekmek almaya geldiğini belirten öğrenci Mehmet İçöz, “Emeklilere ve öğrencilere çok büyük faydaları dokunuyor. Diğer mahallelere gittiğimizde ekmek 8 TL’yken, hatta diğer illere baktığımız da en az 10 TL. Ama burada 5 TL’ye alabiliyoruz. Bir öğrenci olarak harcamalarımızın haddi hesabı yok. Sabit bir gelirimizde olmadığı için ekmek alırken bile bazen düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bu fırının bize yaptığı iyilik gerçekten çok büyük. Emeklilerin ve öğrencilerin çok büyük duasını alıyor” diye konuştu. (İHA)

dc443d26-1223-4af6-b217-f721d6120d53Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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