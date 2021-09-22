Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman? İşe yeni sezon fragmanı…

Sadakatsiz’in yeni sezon fragmanında; Asya, hayatı sorgularken, mutlu olmayı mutlu etmek istediğini söylüyor. Volkan ise eşi ve oğlunun İstanbul’da olduğunu anlatıyor. Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanında; Volkan, kızıyla birlikte Tekirdağ’da yaşadığını anlatırken, Derin’in ise tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D’nin her çarşamba akşamı ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon bölümleri, 29 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Asya, ‘’Neden yaşıyoruz?’’ Sorusunu sorarak, ‘’Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ancak şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum fakat tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’’ gibi ifadeler kullanıyor.

Volkan da bir görüşmede, eşiyle oğlunun İstanbul’da olduğunu söylüyor. Onların ev için önden geldiğini söyleyen Volkan, bir de kızı Zeynep’ten bahsediyor. Kızıyla birlikte Tekirdağ’da olduğunu söyleyen Volkan, orada birkaç işi toparlamak için bulunduğunu, sonrasında Zeynep’i de alıp oraya geleceğini anlatıyor.

Fragmanın finalinde ise Derin’in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Derin ve Asya’nın birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.

Volkan ise tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Derin ile Asya’yı döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?



