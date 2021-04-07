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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

07.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 25. yeni bölümününü fragmanları yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, yaralı halde bulduğu Derin'in yardımına koşuyor. Fragmanda Derin'in bir evde elleri bağlı şekilde zorla tutulduğu görülüyor. Derin cephesinde yaşanan ikinci bir şok ise herkesin kanını donduruyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 7 Nisan Çarşamba bu akşam 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZET

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ! Büyük sır ortaya çıkıyor!

Final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan kadın cesedini görünce büyük şok yaşadı.

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen Özge Özder
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