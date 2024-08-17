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Sade 1 yaş kutlaması dikkat çekmişti! Aslı Enver kızı Elay'ın ilk adımları paylaştı: 'Yürümek de uçmak gibi bir şey'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.08.2024 10:40
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Hem doğal güzelliği hem de oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk adımlarını paylaştı. Geçtiğimiz aylarda 1 yaşına basan kızının doğum gününün gösterişten uzak sade olması sosyal medyada gündem olmuştu. 'Yürümek de uçmak gibi bir şey' notuyla kızının ilk yürüdüğü anları paylaşan Enver'e eşinden yorum gecikmedi.

2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver geneç yıl temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 1 yaşında olan kızları Elay ilk adımlarını attı. Aslı Enver o anlarda kızıyla pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızının ilk yürüdüğü anları paylaşan Aslı Enver gönderisine, "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Yürümeye başlayan çocuk: Sizi sevimli bir kucaklama canavarı haline getirmeden önce tam olarak deliliğe ne kadar itebileceğini bilme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip, duygusal olarak dengesiz, küçük boyutlu diktatör." notunu düştü.

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Instagram'da 6,7 milyon takipçiye sahip olan Aslı Enver'in kızıyla paylaşımına 657 binden fazla beğeni geldi. Binlerce yorum alan gönderiye eşinden "Sevdiğim kızlar" şeklinde yorum geldi.

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Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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Nikahtan sonra ise Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Güzel oyuncu, doğum haberini, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." sözleriyle paylaşmıştı.

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Aslı Enver
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