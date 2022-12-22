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Sadece 10 dakika hazırlanan etsiz çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır?

22.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğköfte en pratik ve lezzetli atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Ancak dışarıdan alınan çiğköftelerin birçoğu hijyenik koşullar altında yapılmıyor. Bu nedenle evde çiğköfte yapmak istiyorsanız ama zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Evde pratik bir şekilde 10 dakika etsiz çiğköfte yapabilirsiniz.

Sadece 10 dakika hazırlanan etsiz çiğköfte tarifi! Etsiz çiğköfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon 265kal

Etsiz çiğköfte ve marulun uyumunu hiçbir lezzetten alamıyorsanız bu lezzeti kesinlikle evde denemeniz gerekiyor. Evde sadece 10 dakika içerisinde hazırlanan etsiz çiğköfte yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı esmer bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon suyu

TARİF

  • Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.
  • Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.
  • İsotu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın.
  • Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu (suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu, salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.
  • Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin.
  • Bolca marul, domates ve limonla servis edin.

AFİYET OLSUN!

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