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Sadece 10 dakikada hazırlıyor! Tatlı krizine kesin çözüm: Çikolata topları

27.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinde pek çok kişinin aklına ilk olarak çikolata yemek gelir. Bitter çikolata, beyinde serotonin ve endorfin seviyelerini artırarak gün içerisinde daha mutlu hissedilmesine yardımcı olur. Sizler için tatlı krizlerine tek lokmalık bir çözüm hazırladık.

Sadece 10 dakikada hazırlıyor! Tatlı krizine kesin çözüm: Çikolata topları

Pek çok kişinin çikolatalı bir keke baktığında ağzı istemsiz bir şekilde sulanır. Özellikle kalori bombası olarak düşünülen çikolata diyetlerin bir numaralı düşmanıdır. Ancak çoğu zaman tatlı yeme ihtiyacı hissedersiniz. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolatalı bir tarife ne dersiniz? Oldukça pratik olan bu lezzet aynı zamanda tüm tatlı ihtiyacınızı tek bir lokmada geçirecek. Şimdiden afiyet olsun.

ÇİKOLATA TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gr kurabiye
  • 2/3 bardak krema
  • 100 gr tereyağı
  • 3 yemek kaşığı kakao tozu

HAZIRLANIŞI

  • Kurabiyeleri blender veya rende kullanarak kırıntı haline getirin.
  • Ayrı bir kapta kakao tozunu yoğunlaştırılmış krema ve hafif yumuşatılmış tereyağı ile karıştırın.
  • Karışım çikolatalı bir macuna benzediğinde, kurabiye kırıntılarını ekleyin. Önce bir kaşıkla karıştırın, sonra elinizle yoğurun.
  • Karışımdan top şeklinde yuvarlak parçalar yapın ve üzerlerine kurabiye kırıntıları serpin.
Çikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye tarifiÇikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye tarifi


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