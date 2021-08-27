Sadece 10 dakikada hazırlıyor! Tatlı krizine kesin çözüm: Çikolata topları

Pek çok kişinin çikolatalı bir keke baktığında ağzı istemsiz bir şekilde sulanır. Özellikle kalori bombası olarak düşünülen çikolata diyetlerin bir numaralı düşmanıdır. Ancak çoğu zaman tatlı yeme ihtiyacı hissedersiniz. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolatalı bir tarife ne dersiniz? Oldukça pratik olan bu lezzet aynı zamanda tüm tatlı ihtiyacınızı tek bir lokmada geçirecek. Şimdiden afiyet olsun.

ÇİKOLATA TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

300 gr kurabiye

2/3 bardak krema

100 gr tereyağı

3 yemek kaşığı kakao tozu

HAZIRLANIŞI

Kurabiyeleri blender veya rende kullanarak kırıntı haline getirin.

Ayrı bir kapta kakao tozunu yoğunlaştırılmış krema ve hafif yumuşatılmış tereyağı ile karıştırın.

Karışım çikolatalı bir macuna benzediğinde, kurabiye kırıntılarını ekleyin. Önce bir kaşıkla karıştırın, sonra elinizle yoğurun.

Karışımdan top şeklinde yuvarlak parçalar yapın ve üzerlerine kurabiye kırıntıları serpin.



